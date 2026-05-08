マクドナルドの人気メニュー「ハッピーセット」に、マクドナルドコラボのオリジナルフィギュア「ちいかわ」が登場。

「ちいかわ」の仲間たちがマクドナルドのマネージャーやクルーになって登場する3Dフィギュアのペンシルトッパーのおもちゃ全8種がラインナップされます☆

マクドナルド ハッピーセット「ちいかわ」

価格：510円(税込)〜

販売期間：2026年5月15日(金)〜約4週間(予定)

第1弾：2026年5月15日(金)〜5月28日(木)「ちいかわ」のおもちゃ全4種

第2弾：2026年5月29日(金)〜6月11日(木)「ちいかわ」のおもちゃ全4種

※5月15日(金)、5月29日(金)の2日間は、マクドナルド公式アプリで配布する購入券を持参された方への販売となります

種類：「ちいかわ」のおもちゃ全8種

販売時間：全営業時間中

販売店舗：全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドから、ハッピーセット「ちいかわ」が登場。

「ちいかわ」の仲間たちがマクドナルドのマネージャーやクルーになって登場する3Dフィギュアのペンシルトッパーのおもちゃ全8種です。

異なる制服のデザインに注目して、「どんなお仕事をしているのかな？」と考えながら遊ぶことで、さまざまな役割を見分け、仲間が協力し合う大切さを理解する、社会性が育まれます。

また、複数のキャラクターを集めて飾ったり、鉛筆の上につけて動かしたりすることで、自分でストーリーを生み出す想像力が養われます。

ハッピーセット「ちいかわ」第1弾

販売期間：2026年5月15日(金)〜5月28日(木)

種類：「ちいかわ」のおもちゃ全4種

「ちいかわ」「ハチワレ」「くりまんじゅう」「ラッコ」が登場する第1弾。

マクドナルド マネージャーやデリバリークルー、マックカフェ バイ バリスタの制服を身に纏っています。

ちいかわ(マクドナルド マネージャー)

マクドナルド マネージャーの制服がお似合いな「ちいかわ」

ブラックを基調にした制服にワンポイントであしらわれたマクドナルドのロゴもポイントです。

ハチワレ(デリバリークルー)

レッドとブラックを基調にしたデリバリークルーの制服を身に纏った「ハチワレ」

ピンと尖った耳も注目ポイントです。

くりまんじゅう(マックカフェ バイ バリスタ)

「くりまんじゅう」はマックカフェ バイ バリスタの制服姿で登場。

ネイビーのシャツにブラックのパンツを合わせたスタイルがおしゃれです。

ラッコ(デリバリークルー)

デリバリークルーの制服をかっこよく着こなす「ラッコ」

長いマントを合わせた姿で展開されます。

ハッピーセット「ちいかわ」第2弾

販売期間：2026年5月29日(金)〜6月11日(木)

種類：「ちいかわ」のおもちゃ全4種

第2弾に登場するのは「うさぎ」「モモンガ」「古本屋」「シーサー」

マクドナルドクルーやおもてなしリーダー、マクドナルド マネージャーの制服を着こなしています。

うさぎ(マクドナルド クルー)

帽子から突き抜けるようにデザインされた耳がインパクト大な「うさぎ」

マクドナルドのロゴが、シャツや帽子にあしらわれています。

モモンガ(おもてなしリーダー)

おもてなしリーダーの制服姿で登場する「モモンガ」

レッド、ブラック、ホワイトの3色でデザインされた制服がおしゃれです。

古本屋(マクドナルド クルー)

マクドナルド クルーの制服に身を包んだ「古本屋」

頭にちょこんと乗せた小さな帽子も素敵です。

シーサー(マクドナルド マネージャー)

きりりとした眉が印象的な「シーサー」は、マクドナルド マネージャーとして展開。

ちょこんとお座りする姿もかわいい、全種類集めたくなるグッズです。

大好きな「ちいかわと仲間たち」が、活き活きと働く世界を楽しんで遊べる3Dフィギュア。

マクドナルドにて2026年5月15日より販売されるハッピーセット「ちいかわ」の紹介でした☆

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