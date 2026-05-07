5日間無料！忙しい女性向けの“自分充電時間”を体験するオンラインイベント「ご自愛WEEK 2026」を開催



インフィニティが運営するウェルビーイングコミュニティ「Free Life LAB」は、5月11日(月)〜15日(金)の5日間、オンラインイベント「ご自愛WEEK 2026」を開催する。参加費は無料だ。

「ご自愛WEEK 2026」では、朝ヨガや瞑想、ジャーナリングなどを通して、自分を整える習慣を体験できるプログラムを提供する。

心身をゆるめて“自分を整える習慣”を提案

「自分のことは、いつも後回し。」そんな毎日を送る女性に向けて、“頑張り屋さんの私”を整えて、ゆるめて、また前を向くための5日間を提供するのが「ご自愛WEEK 2026」だ。

共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化により、忙しさの中で「自分のケア＝ご自愛」が後回しになりがちな女性が増えているそう。「休んでいるはずなのに疲れが取れない」「気持ちに余裕が持てない」といった声も多く聞かれるという。このような背景から、日常の中で無理なく続けられる“自分を整える習慣”の重要性が高まっているといえるだろう。

プログラム内容



「ご自愛WEEK 2026」では、心と身体にもスマートフォンのような定期的な充電が必要だという考えのもと、自分自身を優先する「自分充電時間」を体験できる。

プログラムは、1日15分の朝ヨガや、夜の瞑想・ジャーナリングを通して、心や感情といった自分の内側を整える時間を設ける。さらに、片付けやおしゃれのワークなど、視覚として見える外側を整える時間も取り入れているのが特徴だ。内側と外側の両方を整えることで、日常の中で自分を整える感覚を無理なく身につけることを目指していく。



イベントは1回だけの参加も、すべて参加することも可能。例えば、5月11日(月)20:30〜21:30に開催する「瞑想／九星気学」では、瞑想で心をゆるめた後、九星気学を通して5月の流れを知り、日常に取り入れられる行動のヒントを見つけていく。

そのほか、平日の毎朝6:15〜6:35に「朝ヨガ」、5月12日(火)20:00〜21:00に「ジャーナリング×クリ活」、5月13日(水)20:30〜21:30に「いいとこどり読書会」。5月14日(木)20:00〜21:00に「ジャーナリング×おしゃ活」、5月15日(金)20:30〜21:30に「もくもく会」を実施する。各プログラムの詳細はPeatixのチケット購入ページで確認しよう。

主催者について



「ご自愛WEEK 2026」を主催する「Free Life LAB」は、「朝ヨガ × ジャーナリング × 交流」の3つの習慣を通して、心と身体を整える習慣づくりをサポートするコミュニティ。2024年7月の開始以降、3ヶ月以上の継続率は89％にのぼり、参加者の93％が幸福度の向上を実感しているという。コミュニティの詳細はDMMオンラインサロンにて確認ができる。また、イベント終了後の継続参加も可能だという。

忙しい日々の中に自分自身を優先する時間を。この機会に、自分を慈しむ「ご自愛」の第一歩を踏み出してみてはいか。

■「ご自愛WEEK 2026」概要

開催期間：5月11日(月)〜15日(金)

開催形式：オンライン(Zoom)

参加費：無料

Peatixチケット購入ページ：https://gojiai-week-2026.peatix.com/view

「Free Life LAB」DMMオンラインサロン：https://lounge.dmm.com/detail/9524/

(Kanako Aida)