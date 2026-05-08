ETF売買代金ランキング＝8日前引け
8日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 143197 -33.6 63780
２. <1357> 日経Ｄインバ 15591 -35.8 3419
３. <1321> 野村日経平均 12484 -43.1 65050
４. <1458> 楽天Ｗブル 9703 -23.7 76000
５. <1360> 日経ベア２ 8098 -33.7 83.9
６. <1579> 日経ブル２ 5524 -40.2 688.3
７. <2644> ＧＸ半導日株 4749 174.0 3944
８. <200A> 野村日半導 3793 59.9 4189
９. <1329> ｉＳ日経 2646 -51.0 6472
10. <1306> 野村東証指数 2592 -39.5 402.9
11. <1398> ＳＭＤリート 2577 653.5 1914.0
12. <1540> 純金信託 2495 -22.9 22290
13. <1568> ＴＰＸブル 2144 -34.4 878.2
14. <1320> ｉＦ日経年１ 2078 -5.7 64810
15. <1542> 純銀信託 1962 -5.1 36410
16. <1615> 野村東証銀行 1724 113.4 614.2
17. <1545> 野村ナスＨ無 1706 -3.3 45410
18. <1330> 上場日経平均 1522 -40.5 65130
19. <1671> ＷＴＩ原油 1468 -39.0 5222
20. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1239 -0.9 1998.5
21. <1489> 日経高配５０ 1066 -43.1 3136
22. <1459> 楽天Ｗベア 1053 -56.6 138
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 964 -43.1 3926
24. <2036> 金先物Ｗブル 943 2.7 192350
25. <2243> ＧＸ半導体 906 -26.8 4190
26. <213A> 上場半導体株 846 234.4 386.9
27. <1358> 上場日経２倍 706 -76.1 121600
28. <1699> 野村原油 695 30.4 621.9
29. <2525> 農中日経平均 666 7.6 63250
30. <2559> ＭＸ全世界株 593 3.9 28515
31. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 571 -37.3 2442
32. <1326> ＳＰＤＲ 549 -18.8 67980
33. <1346> ＭＸ２２５ 538 -64.8 64690
34. <443A> ｉＦリート２ 533 113.2 1919
35. <1308> 上場東証指数 500 -53.1 3982
36. <282A> ＧＸ半導１０ 481 46.6 2326
37. <1655> ｉＳ米国株 467 -56.8 831.6
38. <1475> ｉＳＴＰＸ 429 -68.3 393.5
39. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 425 -22.3 85
40. <2516> 東証グロース 404 254.4 646.0
41. <2631> ＭＸナスダク 400 32.9 32150
42. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 399 -32.4 72240
43. <2844> 上場豪債ヘ無 383 9475.0 5578
44. <2843> 上場豪債ヘ有 357 -100.0 3717
45. <1305> ｉＦＴＰ年１ 351 11.8 4073
46. <1328> 野村金連動 325 -36.3 17555
47. <2244> ＧＸＵテック 325 -50.3 3411
48. <1623> 野村鉄鋼非鉄 311 -12.1 74730
49. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 302 -57.1 33210
50. <1547> 上場ＳＰ５百 300 29.3 12515
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 143197 -33.6 63780
２. <1357> 日経Ｄインバ 15591 -35.8 3419
３. <1321> 野村日経平均 12484 -43.1 65050
４. <1458> 楽天Ｗブル 9703 -23.7 76000
５. <1360> 日経ベア２ 8098 -33.7 83.9
６. <1579> 日経ブル２ 5524 -40.2 688.3
７. <2644> ＧＸ半導日株 4749 174.0 3944
８. <200A> 野村日半導 3793 59.9 4189
９. <1329> ｉＳ日経 2646 -51.0 6472
10. <1306> 野村東証指数 2592 -39.5 402.9
11. <1398> ＳＭＤリート 2577 653.5 1914.0
12. <1540> 純金信託 2495 -22.9 22290
13. <1568> ＴＰＸブル 2144 -34.4 878.2
14. <1320> ｉＦ日経年１ 2078 -5.7 64810
15. <1542> 純銀信託 1962 -5.1 36410
16. <1615> 野村東証銀行 1724 113.4 614.2
17. <1545> 野村ナスＨ無 1706 -3.3 45410
18. <1330> 上場日経平均 1522 -40.5 65130
19. <1671> ＷＴＩ原油 1468 -39.0 5222
20. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1239 -0.9 1998.5
21. <1489> 日経高配５０ 1066 -43.1 3136
22. <1459> 楽天Ｗベア 1053 -56.6 138
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 964 -43.1 3926
24. <2036> 金先物Ｗブル 943 2.7 192350
25. <2243> ＧＸ半導体 906 -26.8 4190
26. <213A> 上場半導体株 846 234.4 386.9
27. <1358> 上場日経２倍 706 -76.1 121600
28. <1699> 野村原油 695 30.4 621.9
29. <2525> 農中日経平均 666 7.6 63250
30. <2559> ＭＸ全世界株 593 3.9 28515
31. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 571 -37.3 2442
32. <1326> ＳＰＤＲ 549 -18.8 67980
33. <1346> ＭＸ２２５ 538 -64.8 64690
34. <443A> ｉＦリート２ 533 113.2 1919
35. <1308> 上場東証指数 500 -53.1 3982
36. <282A> ＧＸ半導１０ 481 46.6 2326
37. <1655> ｉＳ米国株 467 -56.8 831.6
38. <1475> ｉＳＴＰＸ 429 -68.3 393.5
39. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 425 -22.3 85
40. <2516> 東証グロース 404 254.4 646.0
41. <2631> ＭＸナスダク 400 32.9 32150
42. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 399 -32.4 72240
43. <2844> 上場豪債ヘ無 383 9475.0 5578
44. <2843> 上場豪債ヘ有 357 -100.0 3717
45. <1305> ｉＦＴＰ年１ 351 11.8 4073
46. <1328> 野村金連動 325 -36.3 17555
47. <2244> ＧＸＵテック 325 -50.3 3411
48. <1623> 野村鉄鋼非鉄 311 -12.1 74730
49. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 302 -57.1 33210
50. <1547> 上場ＳＰ５百 300 29.3 12515
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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