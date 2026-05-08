　8日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　143197　　 -33.6　　　 63780
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 15591　　 -35.8　　　　3419
３. <1321> 野村日経平均　　 12484　　 -43.1　　　 65050
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　9703　　 -23.7　　　 76000
５. <1360> 日経ベア２　　　　8098　　 -33.7　　　　83.9
６. <1579> 日経ブル２　　　　5524　　 -40.2　　　 688.3
７. <2644> ＧＸ半導日株　　　4749　　 174.0　　　　3944
８. <200A> 野村日半導　　　　3793　　　59.9　　　　4189
９. <1329> ｉＳ日経　　　　　2646　　 -51.0　　　　6472
10. <1306> 野村東証指数　　　2592　　 -39.5　　　 402.9
11. <1398> ＳＭＤリート　　　2577　　 653.5　　　1914.0
12. <1540> 純金信託　　　　　2495　　 -22.9　　　 22290
13. <1568> ＴＰＸブル　　　　2144　　 -34.4　　　 878.2
14. <1320> ｉＦ日経年１　　　2078　　　-5.7　　　 64810
15. <1542> 純銀信託　　　　　1962　　　-5.1　　　 36410
16. <1615> 野村東証銀行　　　1724　　 113.4　　　 614.2
17. <1545> 野村ナスＨ無　　　1706　　　-3.3　　　 45410
18. <1330> 上場日経平均　　　1522　　 -40.5　　　 65130
19. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1468　　 -39.0　　　　5222
20. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1239　　　-0.9　　　1998.5
21. <1489> 日経高配５０　　　1066　　 -43.1　　　　3136
22. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1053　　 -56.6　　　　 138
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 964　　 -43.1　　　　3926
24. <2036> 金先物Ｗブル　　　 943　　　 2.7　　　192350
25. <2243> ＧＸ半導体　　　　 906　　 -26.8　　　　4190
26. <213A> 上場半導体株　　　 846　　 234.4　　　 386.9
27. <1358> 上場日経２倍　　　 706　　 -76.1　　　121600
28. <1699> 野村原油　　　　　 695　　　30.4　　　 621.9
29. <2525> 農中日経平均　　　 666　　　 7.6　　　 63250
30. <2559> ＭＸ全世界株　　　 593　　　 3.9　　　 28515
31. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 571　　 -37.3　　　　2442
32. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 549　　 -18.8　　　 67980
33. <1346> ＭＸ２２５　　　　 538　　 -64.8　　　 64690
34. <443A> ｉＦリート２　　　 533　　 113.2　　　　1919
35. <1308> 上場東証指数　　　 500　　 -53.1　　　　3982
36. <282A> ＧＸ半導１０　　　 481　　　46.6　　　　2326
37. <1655> ｉＳ米国株　　　　 467　　 -56.8　　　 831.6
38. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 429　　 -68.3　　　 393.5
39. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 425　　 -22.3　　　　　85
40. <2516> 東証グロース　　　 404　　 254.4　　　 646.0
41. <2631> ＭＸナスダク　　　 400　　　32.9　　　 32150
42. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 399　　 -32.4　　　 72240
43. <2844> 上場豪債ヘ無　　　 383　　9475.0　　　　5578
44. <2843> 上場豪債ヘ有　　　 357　　-100.0　　　　3717
45. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 351　　　11.8　　　　4073
46. <1328> 野村金連動　　　　 325　　 -36.3　　　 17555
47. <2244> ＧＸＵテック　　　 325　　 -50.3　　　　3411
48. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 311　　 -12.1　　　 74730
49. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 302　　 -57.1　　　 33210
50. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 300　　　29.3　　　 12515
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース