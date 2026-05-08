鈴鹿央士主演Netflixシリーズ『喧嘩独学』生見愛瑠、伊勢谷友介らが出演 メイン予告＆キーアートも解禁
俳優の鈴鹿央士が主演するNetflixシリーズ『喧嘩独学』が、動画配信サービス「Netflix」で6月11日より世界独占配信される。メイン予告とキーアート、追加キャストが一挙解禁された。
【動画】Netflixシリーズ『喧嘩独学』メイン予告
本作は、「LINEマンガ」発の同名ウェブトゥーンが原作。国内累計閲覧数5.4億回、グローバル累計22.8億回（いずれも2026年1月時点）を誇る人気作で、今回が初の実写化となる。監督は武内英樹、脚本は徳永友一、『翔んで埼玉』『はたらく細胞』の最強タッグがNetflix作品に初挑戦した。
鈴鹿が演じる主人公・志村光太は、スクールカースト最底辺で、いじめと貧困に追い詰められた高校生が、「喧嘩を生配信して稼ぐ」という禁断の道に踏み出し、人生の逆襲に挑む姿を描く。ヒロイン・八潮秋役には見上愛、志村に「喧嘩配信」という”悪魔の囁き”を行うカネゴン役に菅生新樹、インフルエンサー・ルミ役に浅川梨奈らが名を連ねる。
さらに追加キャストとして、物語のキーパーソンとなる朝宮夏帆役に生見愛瑠、夏帆の幼なじみで、総合格闘技界の若きホープ・扇達也役に濱尾ノリタカ、志村たちに近付く裏社会のプロモーター・桑田雄剛役に伊勢谷友介、インフルエンサーとして活躍するルミに近付く怪しい芸能関係者・君島英司役に佐野岳、夏帆の父親で、志村の母・美由紀（原田美枝子）が入院する病院の院長・朝宮豊役に大鶴義丹、男手一つで秋を育て上げた父・八潮基晴役に片岡鶴太郎らが発表された。
解禁された予告映像では、喧嘩経験ゼロの志村が、謎の教本動画を頼りに独学で戦い方を身につけ、スマホ1台で強敵に挑んでいく姿が描かれる。再生回数が伸びるごとに過熱していくネット社会のリアルと、泥臭くて痛々しくも目が離せないアクションが交錯。殴られても立ち上がり、何度でも食らいつく志村の姿が、観る者の心を揺さぶる。
キーアートでは、これまでの理不尽な人生を打ち破るかのように拳を突き上げる志村の姿を中心に、秋、カネゴン、夏帆ら仲間たちが並び、逆襲劇の幕開けを印象づけるビジュアルに仕上がっている。
原作者のT.Junは「主人公がどん底から必死にはい上がり、目の前の壁を打ち破りながら成長していく姿には、原作者である私自身も深く胸を打たれました」とコメント。作画の金正賢も「の作品がさらに多くの方々に届いていくのだと思うと、胸が高鳴ります」と期待を寄せている。
■原作：T.Junのコメント（全文）
皆さん、こんにちは。『喧嘩独学』の作者、T.Junです。
子どもの頃、漫画本をめくりながら漫画家になることを夢見ていた私が、自分の作品がこれほど素晴らしい実写ドラマとして形になった姿を目の当たりにし、本当に胸がいっぱいで、今でも信じられない気持ちです。
主人公を演じてくださった鈴鹿央士さんをはじめ、キャストの皆さんの体を張ったアクション、そしてまるで漫画の世界からそのまま飛び出してきたかのような細やかな演技の数々は、本当に見事でした。
主人公がどん底から必死に這い上がり、目の前の壁を打ち破りながら成長していく姿には、原作者である私自身も深く胸を打たれました。
視聴者の皆さんにも、キャストの皆さんが作品に注ぎ込んだ熱量と迫力あるアクションを、ぜひ楽しんでいただけたらうれしいです。ありがとうございます！
■作画担当：金正賢のコメント（全文）
私が魂を込めてデザインしたキャラクターたちが、俳優の皆さんの演技によって鮮やかに命を吹き込まれた姿を目にし、本当に感慨深い気持ちです。
この作品がさらに多くの方々に届いていくのだと思うと、胸が高鳴ります。関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。
【動画】Netflixシリーズ『喧嘩独学』メイン予告
本作は、「LINEマンガ」発の同名ウェブトゥーンが原作。国内累計閲覧数5.4億回、グローバル累計22.8億回（いずれも2026年1月時点）を誇る人気作で、今回が初の実写化となる。監督は武内英樹、脚本は徳永友一、『翔んで埼玉』『はたらく細胞』の最強タッグがNetflix作品に初挑戦した。
さらに追加キャストとして、物語のキーパーソンとなる朝宮夏帆役に生見愛瑠、夏帆の幼なじみで、総合格闘技界の若きホープ・扇達也役に濱尾ノリタカ、志村たちに近付く裏社会のプロモーター・桑田雄剛役に伊勢谷友介、インフルエンサーとして活躍するルミに近付く怪しい芸能関係者・君島英司役に佐野岳、夏帆の父親で、志村の母・美由紀（原田美枝子）が入院する病院の院長・朝宮豊役に大鶴義丹、男手一つで秋を育て上げた父・八潮基晴役に片岡鶴太郎らが発表された。
解禁された予告映像では、喧嘩経験ゼロの志村が、謎の教本動画を頼りに独学で戦い方を身につけ、スマホ1台で強敵に挑んでいく姿が描かれる。再生回数が伸びるごとに過熱していくネット社会のリアルと、泥臭くて痛々しくも目が離せないアクションが交錯。殴られても立ち上がり、何度でも食らいつく志村の姿が、観る者の心を揺さぶる。
キーアートでは、これまでの理不尽な人生を打ち破るかのように拳を突き上げる志村の姿を中心に、秋、カネゴン、夏帆ら仲間たちが並び、逆襲劇の幕開けを印象づけるビジュアルに仕上がっている。
原作者のT.Junは「主人公がどん底から必死にはい上がり、目の前の壁を打ち破りながら成長していく姿には、原作者である私自身も深く胸を打たれました」とコメント。作画の金正賢も「の作品がさらに多くの方々に届いていくのだと思うと、胸が高鳴ります」と期待を寄せている。
■原作：T.Junのコメント（全文）
皆さん、こんにちは。『喧嘩独学』の作者、T.Junです。
子どもの頃、漫画本をめくりながら漫画家になることを夢見ていた私が、自分の作品がこれほど素晴らしい実写ドラマとして形になった姿を目の当たりにし、本当に胸がいっぱいで、今でも信じられない気持ちです。
主人公を演じてくださった鈴鹿央士さんをはじめ、キャストの皆さんの体を張ったアクション、そしてまるで漫画の世界からそのまま飛び出してきたかのような細やかな演技の数々は、本当に見事でした。
主人公がどん底から必死に這い上がり、目の前の壁を打ち破りながら成長していく姿には、原作者である私自身も深く胸を打たれました。
視聴者の皆さんにも、キャストの皆さんが作品に注ぎ込んだ熱量と迫力あるアクションを、ぜひ楽しんでいただけたらうれしいです。ありがとうございます！
■作画担当：金正賢のコメント（全文）
私が魂を込めてデザインしたキャラクターたちが、俳優の皆さんの演技によって鮮やかに命を吹き込まれた姿を目にし、本当に感慨深い気持ちです。
この作品がさらに多くの方々に届いていくのだと思うと、胸が高鳴ります。関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。