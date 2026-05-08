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12人産んだ助産師HISAKOが解説 赤ちゃんの離乳食拒否は「感覚遊び」への移行が理由だった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOが「【増加不良】遂に赤ちゃんの体重が減った…病気が隠れてる場合も（お手紙シリーズ）」を公開した。動画では、乳児期後半に見られる赤ちゃんの体重増加不良と離乳食・母乳拒否について解説。一時的な食べムラが原因であることが多い一方で、体重が減る場合は受診が必要であるという結論を提示している。



生後4カ月ごろまでの赤ちゃんは体重が著しく増加するが、5、6カ月ごろから外の世界に興味を持ち始めるため、体重増加が緩やかになる。HISAKOさんは、生後9カ月の女児を持つ母親からの手紙を紹介し、離乳食や母乳を拒否して体重が減ってしまった事例を取り上げた。



9カ月ごろの赤ちゃんが食事を食べない原因として、HISAKOさんは成長の停滞期や自我の芽生えを指摘した。この時期の自己主張を「思春期の前倒し」と表現し、赤ちゃんが自分の意思で行動をコントロールしようとする時期だと説明。また、食事よりも感覚遊びを優先して知的探究心を満たそうとするため、食べなくなるのは生理的な状態であると語った。



一方で、体重増加の目安として8、9カ月ごろは1カ月に200グラム前後しか増えないと説明しつつ、体重が「減る」という現象が起きたときには注意が必要だと警鐘を鳴らす。HISAKOさんの経験上、活発で元気であれば問題ないことも多いが、教科書的には受診の目安となると語る。その理由として、一過性の食べムラだけでなく、病気やアレルギー、鉄分不足による貧血などが隠れている可能性があるためだと解説した。



動画の終盤でHISAKOさんは、「正しい判断はしてもらわないといけない」と述べ、体重減少が見られた場合は小児科で貧血などのチェックを受けることを推奨した。乳児期後半の体重減少のメカニズムを紐解きつつ、隠れた病気のリスクを見逃さないための見極め方を提示して動画を締めくくった。