「４完封の秘密」とは−。阪神・高橋遥人投手（３０）は、６日の中日戦（バンテリン）で球団では６０年ぶりとなる、３試合連続完封勝利を挙げるなど、ここまで４完封。３２イニング連続無失点と無双状態だ。他球団が手も足も出ない要因は。女房役を務める伏見寅威捕手（３５）とともに自らが証言し、好調の秘けつをひもといていく。

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ゼロに抑えるのが当たり前のようになっている。高橋は自身初の開幕ローテをつかむと、最初の登板となった３月２８日の巨人戦（東京ド）で完封勝利。続く登板では今季唯一の失点をしたが、４月１２日の中日戦（バンテリン）から、３試合連続完封となっている。

一体なにが要因なのか。本人に聞くと「前腕の状態は上がってますね」と話した。左腕は一昨年、左手首に入れていたプレートを除去する手術を受けた。昨夏に戦線復帰したが、決して万全ではなかった。試合中に前腕に張りが出るケースも多く、長いイニングを投げることができなかった。

より良いパフォーマンスを発揮するため、ケアも重視。自宅に帰ってからも前腕に治療機器を当てるなど、ケアに時間を割いた。「今年は最初から最後まで（前腕の状態が）変わらない。柔らかくすることは大事だなと思いました」。言葉通り、試合後半になっても球威が落ちず、完投という結果につながっている。

高橋の登板全試合でバッテリーを組んだ伏見は「すごいとしか言いようがない」と笑う。これまではリーグも違い、左腕を映像やデータでしか見ることがなかった。実際に受けてみると「想像以上」と驚かされた。

何がすごいのか。尋ねると「これっていうのが出てこない」と語る。それがすごさだった。投手には「ストレートが速い」、「変化球がすごい」、「コントロールがいい」など、パッと思いつく特徴がある。高橋にはそれがないという。「真っすぐもいいし、変化球もいい。コントロールも良くて計算しやすい」。何かが突出しているわけではなく、すべてを兼ね備えた投手ということだ。

驚きのデータもある。ここまで５試合４２イニングで被安打は１８。ただ、長打を一本も打たれていない。直球は威力抜群で詰まらせる。変化球のコントロールも間違わない。「ハードヒットが少ない。バッターも、どれを狙えばいいの？って感覚だと思います」と伏見は語った。

２人が選ぶここまでのベストゲームは、今季初登板で完封勝利を成し遂げた巨人戦。「最初の試合で緊張した。ボールどうこうよりも、いいスタートを切れたのが良かった」と高橋。ケガもなく初めてつかんだ開幕ローテで、勝てたことがうれしかった。伏見も「開幕２戦目を任されて、自分の力を出せるのはすごい」。一発目で残した結果が、自信につながった。

これだけゼロを並べ続けると、期待も大きくなる。「前回登板が、たまたまじゃなかったと。次の試合を抑えないといけない」とプレッシャーがかかるのも事実。虎の最強左腕は重圧にも負けず、目の前の相手をねじ伏せていく。（デイリースポーツ・滋野航太）