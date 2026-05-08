お笑いカルテット「ぼる塾」の田辺智加（42）が7日に放送されたフジテレビ「街グルメをマジ探索！かまいまち」（後7・00）に出演。テレビ番組の収録において、自身のポリシーとして「食べることを禁止しているもの」を明かした。

今回は「今こそ行くべき東京スカイツリーSP」と題して放送され、MCのかまいたちらが多くの限定メニューがあるテッパンのスポットから、通のみぞ知る穴場まで、グルメを通してスカイツリーをガチ探索した。

東京ソラマチで「堀内果実園」を訪れた山内健司、田辺、BALLISTIK BOYZの砂田将宏。同店で話題の限定スイーツ「いちごツリー園」が登場。山内と砂田がその豪華な味わいを堪能する中、食リポを行った山内が「田辺さんも食べてみて」と勧める場面があった。

だが、田辺は「すいません。私、パフェをテレビで食べることを禁止していて」と告白。スイーツマニアとして知られる彼女の意外な“NG項目”に、山内と砂田は「えっ!?」と衝撃を受けた。

禁止にしている理由について、田辺は「パフェって上から下まで作り手さんの思いがある。でも、それを私は伝えきれない。テレビの尺じゃ。だから食べないんです」と、スイーツに対する深い敬意ゆえの決断であることを明かした。