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YouTubeチャンネル「あうあう家のガジェット」が「iPhone17一括69800円にする方法！ワイモバからアップグレードok!!ソフトバンクでiPhone17＋2万円キャッシュバックも！！」と題した動画を公開した。動画では、2026年のゴールデンウィーク期間中に実施されているスマートフォンの割引やキャッシュバック施策について、店舗やオンラインの情報を詳細に解説している。



実店舗の調査では、ドコモにて光回線の乗り換えを条件に6万円の家電値引きが受けられ、新たにSIMフリースマートフォンも対象になったと報告。iPhone 17の購入時にも適用可能であり、値引きを活用すれば一括6万9,800円で購入できる計算になるという。また、エディオン横浜店ではゴールデンウィーク限定でポイント還元が最大15%に増額されている。しかし、専用のクレジットカードが必要など「条件が厳しくなっている」とし、通常のスマートフォンアプリでは10%還元にとどまると注意を促した。



続いて、オンラインソフトバンクのキャンペーンにも言及。他社やワイモバイルからの乗り換えでiPhone 16が2万円のキャッシュバック対象になるほか、Redmi 15 5GやGoogle Pixel 10a、Galaxy S26、Galaxy Z Flip7などのAndroid端末も高額還元の対象になると説明した。ただし、5月12日以降はキャッシュバック額が1万円に減額されるため、「端末を検討してるかたは、是非お早めに」とアドバイスしている。



スマートフォンの購入方法として端末レンタルを利用する場合、2年後の返却時に2万2,000円の費用が発生するケースがあるため、目先の安さだけでなく長期的なコストも考慮して選択する必要がある。ワイモバイル乗り換えやキャッシュバック付きのiPhone 17、Galaxyなどの詳細については、動画概要欄のリンクから確認できる。スマートフォンの買い替えを検討している人は早めにチェックしておきたい。