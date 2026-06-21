人気ボーイズグループ・JO1のメンバーである河野純喜が、オーディション応募前に大企業から内定をもらっていた意外な就職活動の過去を明かした。【映像】内定していた企業＆大学時代の写真ABEMAのドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちに密着し、その華やかな日常の裏に隠された素顔や葛藤、そして“光と闇”に迫るドキュメンタリーシリーズである。モデルの藤井サチ、世