　本日の日経平均株価は、米株高を受けAI・半導体関連を中心に買いが優勢となり、前日比3320円高の6万2833円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は74社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、次世代光ケーブルの量産報道が材料視された東ソー <4042> [東証Ｐ]、中国市場などで想定上回り26年3月期業績は計画上振れで着地したツガミ <6101> [東証Ｐ]、半導体製造装置大手に投資資金が集中した東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]など。そのほか、ＮＧＫ <5333> [東証Ｐ]、三井金属 <5706> [東証Ｐ]の2社は5日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1434> ＪＥＳＣＯ　　東Ｓ　建設業
<1946> トーエネク　　東Ｐ　建設業
<2344> 平安レイ　　　東Ｓ　サービス業
<2737> トーメンデバ　東Ｐ　卸売業
<3105> 日清紡ＨＤ　　東Ｐ　電気機器
<3107> ダイワボウ　　東Ｐ　卸売業
<3110> 日東紡　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<3433> トーカロ　　　東Ｐ　金属製品
<3445> ＲＳテクノ　　東Ｐ　金属製品
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品

<3480> ＪＳＢ　　　　東Ｐ　不動産業
<3891> 高度紙　　　　東Ｓ　パルプ・紙
<4004> レゾナック　　東Ｐ　化学
<4042> 東ソー　　　　東Ｐ　化学
<4062> イビデン　　　東Ｐ　電気機器
<4063> 信越化　　　　東Ｐ　化学
<4187> 大有機　　　　東Ｐ　化学
<4971> メック　　　　東Ｐ　化学
<4975> ＪＣＵ　　　　東Ｐ　化学
<5333> ＮＧＫ　　　　東Ｐ　ガラス土石製品

<5393> ニチアス　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5706> 三井金属　　　東Ｐ　非鉄金属
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6113> アマダ　　　　東Ｐ　機械
<6134> ＦＵＪＩ　　　東Ｐ　機械
<6135> 牧野フ　　　　東Ｐ　機械
<6136> ＯＳＧ　　　　東Ｐ　機械
<6235> オプトラン　　東Ｐ　機械
<6264> マルマエ　　　東Ｐ　機械

<6327> 北川精機　　　東Ｓ　機械
<6361> 荏原　　　　　東Ｐ　機械
<6383> ダイフク　　　東Ｐ　機械
<6387> サムコ　　　　東Ｐ　機械
<6407> ＣＫＤ　　　　東Ｐ　機械
<6490> ＰＩＬＬＡＲ　東Ｐ　機械
<6503> 三菱電　　　　東Ｐ　電気機器
<6504> 富士電機　　　東Ｐ　電気機器
<6507> シンフォニア　東Ｐ　電気機器
<6508> 明電舎　　　　東Ｐ　電気機器

<6516> 山洋電　　　　東Ｐ　電気機器
<6524> 湖北工業　　　東Ｓ　電気機器
<6622> ダイヘン　　　東Ｐ　電気機器
<6627> テラプローブ　東Ｓ　電気機器
<6644> 大崎電　　　　東Ｐ　電気機器
<6752> パナＨＤ　　　東Ｐ　電気機器
<6785> 鈴木　　　　　東Ｐ　電気機器
<6824> 新コスモス　　東Ｓ　電気機器
<6856> 堀場製　　　　東Ｐ　電気機器
<6861> キーエンス　　東Ｐ　電気機器

<6866> ＨＩＯＫＩ　　東Ｐ　電気機器
<6870> フェンオール　東Ｓ　電気機器
<6871> 日本マイクロ　東Ｐ　電気機器
<6890> フェローテク　東Ｓ　電気機器
<6912> 菊水ＨＤ　　　東Ｓ　電気機器
<6920> レーザーテク　東Ｐ　電気機器
<6925> ウシオ電　　　東Ｐ　電気機器
<6954> ファナック　　東Ｐ　電気機器
<6981> 村田製　　　　東Ｐ　電気機器
<6994> 指月電　　　　東Ｓ　電気機器

<7220> 武蔵精密　　　東Ｐ　輸送用機器
<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ　　東Ｇ　輸送用機器
<7729> 東京精　　　　東Ｐ　精密機器
<7762> シチズン　　　東Ｐ　精密機器
<7826> フルヤ金属　　東Ｐ　その他製品
<7966> リンテック　　東Ｐ　その他製品
<7970> 信越ポリ　　　東Ｐ　化学
<7981> タカラスタ　　東Ｐ　その他製品
<8035> 東エレク　　　東Ｐ　電気機器
<8053> 住友商　　　　東Ｐ　卸売業

<8065> 佐藤商　　　　東Ｐ　卸売業
<8081> カナデン　　　東Ｐ　卸売業
<8359> 八十二長野　　東Ｐ　銀行業
<9983> ファストリ　　東Ｐ　小売業

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