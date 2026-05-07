本日の【上場来高値更新】 東ソー、東エレクなど74銘柄
本日の日経平均株価は、米株高を受けAI・半導体関連を中心に買いが優勢となり、前日比3320円高の6万2833円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は74社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、次世代光ケーブルの量産報道が材料視された東ソー <4042> [東証Ｐ]、中国市場などで想定上回り26年3月期業績は計画上振れで着地したツガミ <6101> [東証Ｐ]、半導体製造装置大手に投資資金が集中した東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]など。そのほか、ＮＧＫ <5333> [東証Ｐ]、三井金属 <5706> [東証Ｐ]の2社は5日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1434> ＪＥＳＣＯ 東Ｓ 建設業
<1946> トーエネク 東Ｐ 建設業
<2344> 平安レイ 東Ｓ サービス業
<2737> トーメンデバ 東Ｐ 卸売業
<3105> 日清紡ＨＤ 東Ｐ 電気機器
<3107> ダイワボウ 東Ｐ 卸売業
<3110> 日東紡 東Ｐ ガラス土石製品
<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品
<3445> ＲＳテクノ 東Ｐ 金属製品
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3480> ＪＳＢ 東Ｐ 不動産業
<3891> 高度紙 東Ｓ パルプ・紙
<4004> レゾナック 東Ｐ 化学
<4042> 東ソー 東Ｐ 化学
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4063> 信越化 東Ｐ 化学
<4187> 大有機 東Ｐ 化学
<4971> メック 東Ｐ 化学
<4975> ＪＣＵ 東Ｐ 化学
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6113> アマダ 東Ｐ 機械
<6134> ＦＵＪＩ 東Ｐ 機械
<6135> 牧野フ 東Ｐ 機械
<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械
<6235> オプトラン 東Ｐ 機械
<6264> マルマエ 東Ｐ 機械
<6327> 北川精機 東Ｓ 機械
<6361> 荏原 東Ｐ 機械
<6383> ダイフク 東Ｐ 機械
<6387> サムコ 東Ｐ 機械
<6407> ＣＫＤ 東Ｐ 機械
<6490> ＰＩＬＬＡＲ 東Ｐ 機械
<6503> 三菱電 東Ｐ 電気機器
<6504> 富士電機 東Ｐ 電気機器
<6507> シンフォニア 東Ｐ 電気機器
<6508> 明電舎 東Ｐ 電気機器
<6516> 山洋電 東Ｐ 電気機器
<6524> 湖北工業 東Ｓ 電気機器
<6622> ダイヘン 東Ｐ 電気機器
<6627> テラプローブ 東Ｓ 電気機器
<6644> 大崎電 東Ｐ 電気機器
<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器
<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器
<6824> 新コスモス 東Ｓ 電気機器
<6856> 堀場製 東Ｐ 電気機器
<6861> キーエンス 東Ｐ 電気機器
<6866> ＨＩＯＫＩ 東Ｐ 電気機器
<6870> フェンオール 東Ｓ 電気機器
<6871> 日本マイクロ 東Ｐ 電気機器
<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器
<6912> 菊水ＨＤ 東Ｓ 電気機器
<6920> レーザーテク 東Ｐ 電気機器
<6925> ウシオ電 東Ｐ 電気機器
<6954> ファナック 東Ｐ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<6994> 指月電 東Ｓ 電気機器
<7220> 武蔵精密 東Ｐ 輸送用機器
<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ 東Ｇ 輸送用機器
<7729> 東京精 東Ｐ 精密機器
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7826> フルヤ金属 東Ｐ その他製品
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<7970> 信越ポリ 東Ｐ 化学
<7981> タカラスタ 東Ｐ その他製品
<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器
<8053> 住友商 東Ｐ 卸売業
<8065> 佐藤商 東Ｐ 卸売業
<8081> カナデン 東Ｐ 卸売業
<8359> 八十二長野 東Ｐ 銀行業
<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、次世代光ケーブルの量産報道が材料視された東ソー <4042> [東証Ｐ]、中国市場などで想定上回り26年3月期業績は計画上振れで着地したツガミ <6101> [東証Ｐ]、半導体製造装置大手に投資資金が集中した東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]など。そのほか、ＮＧＫ <5333> [東証Ｐ]、三井金属 <5706> [東証Ｐ]の2社は5日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1434> ＪＥＳＣＯ 東Ｓ 建設業
<1946> トーエネク 東Ｐ 建設業
<2344> 平安レイ 東Ｓ サービス業
<2737> トーメンデバ 東Ｐ 卸売業
<3105> 日清紡ＨＤ 東Ｐ 電気機器
<3107> ダイワボウ 東Ｐ 卸売業
<3110> 日東紡 東Ｐ ガラス土石製品
<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品
<3445> ＲＳテクノ 東Ｐ 金属製品
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3480> ＪＳＢ 東Ｐ 不動産業
<3891> 高度紙 東Ｓ パルプ・紙
<4004> レゾナック 東Ｐ 化学
<4042> 東ソー 東Ｐ 化学
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4063> 信越化 東Ｐ 化学
<4187> 大有機 東Ｐ 化学
<4971> メック 東Ｐ 化学
<4975> ＪＣＵ 東Ｐ 化学
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6113> アマダ 東Ｐ 機械
<6134> ＦＵＪＩ 東Ｐ 機械
<6135> 牧野フ 東Ｐ 機械
<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械
<6235> オプトラン 東Ｐ 機械
<6264> マルマエ 東Ｐ 機械
<6327> 北川精機 東Ｓ 機械
<6361> 荏原 東Ｐ 機械
<6383> ダイフク 東Ｐ 機械
<6387> サムコ 東Ｐ 機械
<6407> ＣＫＤ 東Ｐ 機械
<6490> ＰＩＬＬＡＲ 東Ｐ 機械
<6503> 三菱電 東Ｐ 電気機器
<6504> 富士電機 東Ｐ 電気機器
<6507> シンフォニア 東Ｐ 電気機器
<6508> 明電舎 東Ｐ 電気機器
<6516> 山洋電 東Ｐ 電気機器
<6524> 湖北工業 東Ｓ 電気機器
<6622> ダイヘン 東Ｐ 電気機器
<6627> テラプローブ 東Ｓ 電気機器
<6644> 大崎電 東Ｐ 電気機器
<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器
<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器
<6824> 新コスモス 東Ｓ 電気機器
<6856> 堀場製 東Ｐ 電気機器
<6861> キーエンス 東Ｐ 電気機器
<6866> ＨＩＯＫＩ 東Ｐ 電気機器
<6870> フェンオール 東Ｓ 電気機器
<6871> 日本マイクロ 東Ｐ 電気機器
<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器
<6912> 菊水ＨＤ 東Ｓ 電気機器
<6920> レーザーテク 東Ｐ 電気機器
<6925> ウシオ電 東Ｐ 電気機器
<6954> ファナック 東Ｐ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<6994> 指月電 東Ｓ 電気機器
<7220> 武蔵精密 東Ｐ 輸送用機器
<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ 東Ｇ 輸送用機器
<7729> 東京精 東Ｐ 精密機器
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7826> フルヤ金属 東Ｐ その他製品
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<7970> 信越ポリ 東Ｐ 化学
<7981> タカラスタ 東Ｐ その他製品
<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器
<8053> 住友商 東Ｐ 卸売業
<8065> 佐藤商 東Ｐ 卸売業
<8081> カナデン 東Ｐ 卸売業
<8359> 八十二長野 東Ｐ 銀行業
<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業
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