卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」は、7日に準々決勝が行われ、日本男子はドイツと対戦する。

グループステージ初戦で2－3と敗れたドイツとのリベンジマッチとなる中、雪辱を果たし、ベスト4進出とメダル獲得を決められるか。迎える準々決勝を前に、試合前のオーダーが発表された。

■リベンジマッチに臨む

日本男子は1969年のミュンヘン大会以来57年ぶりの金メダル奪還を狙う中、グループステージでは1勝2敗で2位通過。決勝トーナメント1回戦でベルギーに3－1、2回戦でカザフスタンに3－1で勝利して、ドイツとのリベンジマッチを迎える。

発表されたオーダーでは、張本智和（トヨタ自動車）が第1マッチでベネディクト・ドュダと対戦。続く第2マッチでは松島輝空（個人）が起用され、チウ・ダンと対戦する。

注目される第3マッチでは戸上隼輔（井村屋グループ）が起用され、パトリック・フランチスカとの一戦に臨む。第4マッチには張本智、第5マッチには松島がそれぞれ出場予定となっている。

日本は勝利すれば、銅メダルに輝いた2022年成都大会以来、2大会ぶりのメダルが確定する。ベスト4進出をかけた大一番を制するのはどちらか。