ラグビー・リーグワン１部でレギュラーシーズン（ＲＳ）２位の埼玉は７日、最終節のＢＬ東京戦（９日、熊谷ラグビー場）に向け練習を行った。ＣＴＢ谷山隼大が、第９節（２月２１日）の神戸戦以来に先発する。取材に応じ「巡ってきたチャンス。ものに出来るように、一生懸命頑張りたい」と、腕をまくった。

昨年４月にリーグワン初キャップを獲得し、今季は４試合に出場。日本代表でも不動の１３番、ディラン・ライリーらとポジションを争う中「一つの一つのプレーの正確性、一貫性を高めていきたいと思ってやっていた」と、ノンメンバー期間で自らを高めてきた。２か月以上あいた先発の座。個人としてのアピールの場でもあるが「自分が自分がと、特に今までそうなってダメになっていることがすごく多いので」。チームの決まり事と個の判断、ハイレベルでの両立が求められるチームにいる。谷山は「センターとして周りにいいパスを供給すること、モメンタム（勢い）を生むことが攻撃では大事。そのための状況判断を、速くやっていきたい」と語る。

筑波大時代はＮＯ８も経験。１８４センチ、９５キロの２４歳は、抜群の運動能力とタフネスを武器にする。「ディフェンスでレンジを広く守るところは、チームで成長させてもらったところ。強みを出して、出たら安心、ディフェンスは安心できるという選手になりたい。そして、オールラウンドな選手になりたいので。攻撃でも脅威になれるように、頑張っていきたい」。埼玉は最終節、勝てば準決勝から戦う２位以上が確定する。ホーム熊谷での試合は、すでに２万人以上の来場が見込まれているという。谷山は「責任感も感じつつ。でも思い切り、自分らしく。チームのために、頑張りたい」と、爽やかに闘志をたぎらせた。