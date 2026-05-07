大谷翔平 26打席ぶりの安打で新パフォーマンスを披露 タイムリーヒット含むマルチ安打でチームの勝利に貢献



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2026年5月6日(日本時間7日) ヒューストン・アストロズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ダイキン・パーク＞

ドジャースの大谷翔平投手(31)が、敵地で行われたアストロズ戦に「1番・DH」で先発出場。26打席ぶりに安打を放つなど4打数2安打1打点、1三振、1四球、1盗塁、2得点で、チームの勝利に貢献した。打率は.248となった。

待ちに待った一撃が、大谷のバットから飛び出した。1－1で巡ってきた3回無死一塁の第2打席だ。

相手先発右腕マクラーズの5球目、外角から中に入ってくるスイーパーをバットの先でつかまえて、右翼線に弾き返し二塁打とした。

ベース上で左足を高々と蹴り上げる新パフォーマンスも披露。4月27以来6試合、26打席ぶりの安打は、ベンチそしてファンを安心させる一打となった。

初回先頭の第1打席は、この試合まで23打数5安打、打率.217、本塁打ゼロと相性が悪いマクラーズのナックルカーブに空振り三振。

しかし26打席ぶりの安打をきっかけに上昇気配が漂いはじめ、4回の第3打席は四球で出塁するとすかさず二盗して、フリーマンの二塁打で生還。

5回2死一・三塁の第4打席は、救援右腕アレクサンダーのカットボールを左翼へ運ぶ適時打を放つ。7回の第5打席は二ゴロに倒れたものの、今季10度目のマルチ安打をマークした。

前日は今季3度目の投手専任で先発し、7回2失点の力投も打線の援護なく2敗目を喫した。

試合後の囲み取材で、"投手への復帰が打撃に影響しているか"と質問されると「どうですかね。あまりそうだとは思っていないですし、時期的に落ちる時期はもちろんあるので。

その良いところと悪いところを探りながら入っている期間。多分、皆さんが思っている以上に悲観していることもないので」と話していた。

一方で、具体的な修正点については「一番は(バットの)軌道ですかね」と即答。

これまで「構え」を重視して修正してきたが、「いい軌道に入っていないのが構えの問題だと思っていましたけど、いくつかの要因があるのかなとは思っているので、そこは明日以降また試しながら、何が良くないのかがはっきり分かれば、すっきり打席に立てるのかな、とは思います」と不振脱出への考え方を明かしていた。

「(二塁打は)ショーヘイが本当に良い状態の打撃だったと思います。速球にしっかりタイミングが合っていると、変化球で逆に崩されずに対応できるんです。そして、あのボール(スイーパー)をしっかり運んで二塁打にした。

その後も強い打球を逆方向へ打ってレフトへヒットにしましたし、良かったですね。四球も選んでいましたし、今日はショーヘイにとって良い一日だったと思います」とロバーツ監督はこの日の打撃を称賛した。

トンネル脱出の2安打は、打棒復活の狼煙となるか。

テレ東リアライブ編集部

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