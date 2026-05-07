GAN（岩田剛典）ニューシングルのタイトル＆ビジュアルを一挙公開

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三代目 J SOUL BROTHERSのメンバーであり、ソロアーティストとしても活動するGAN（岩田剛典）が、7月1日に2026年第1弾シングルをリリース。このたび、そのタイトルが「Who’s Next / RISE NOW」であることが発表され、ダブルAサイドシングルとなることがわかった。

■新曲「Who’s Next」は『KCON JAPAN 2026』で初披露決定

最新アーティスト写真、および、全CDシングル形態のジャケット写真も公開。夏の到来に先駆けて公開されたビジュアルは、エッジの効いた楽曲群と呼応するように、ソロアーティストとしてさらなる高みを目指す姿を象徴するものとなっている。

そして、新曲「Who’s Next」は、幕張メッセで開催される世界最大級のKカルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』にて世界初パフォーマンスされることが決定。GAN（岩田剛典）の出演日は5月10日。数多くのアーティストが出演するM COUNTDOWN STAGEでの初披露となる予定だ。

ニューシングル「Who’s Next / RISE NOW」のMATE限定：完全受注生産デラックスBOX盤の予約受付は、5月10日まで。ファンは要チェックだ。

■リリース情報

2026.07.01 ON SALE

SINGLE「Who’s Next / RISE NOW」

■関連リンク

岩田剛典 OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/artist/index/16

https://www.universal-music.co.jp/iwata-takanori/

三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL SITE

https://jsoulb.jp/