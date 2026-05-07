堂本光一＆堂本剛の“ぬいぐるみの持ち方”が話題！めざましくん＆シマエナガちゃんを手にしたふたりに「かわいさ無敵」「丁寧なのとても好き」「今のビジュ100万点」の声

【写真】堂本光一＆堂本剛『めざましテレビ』『THE TIME,』『ZIP!』『グッド！モーニング』オフショット

DOMOTO（堂本光一・堂本剛）が、5月6日放送の『めざましテレビ』（フジテレビ系）と5月7日放送の『THE TIME,』（TBS系）に登場。各番組の公式SNSで公開されたオフショットが注目を集めている。

■“めざましくん”を手に並ぶ堂本光一＆堂本剛

『めざましテレビ』では、合作した新曲「またね」について語ったほか、楽曲制作のルーティンや、5月5日に“初めて会った”というふたりがお互いの初対面の印象を明かした。

オフショットでは、レコーディングスタジオで撮影されたと思われる空間で、機材を背景に並んで立つふたりが“めざましくん”を手にカメラを見つめる姿が公開された。

堂本光一は、グレーのシャツジャケットのインに白Tシャツを合わせたシンプルなスタイル。センター分けの金髪ヘアも相まって、落ち着いた大人の雰囲気を漂わせている。

一方の堂本剛は、襟足長めのウェーブヘアに、ドッキングデニムジャケットと白Tシャツをレイヤード。ラフさと個性を感じさせる着こなしが印象的だ。

また、“めざましくん”の持ち方にも個性が。剛は両手で下から包み込むように持ち、光一は両手で下をしっかり支えるようにしており、ふたりの穏やかな表情と相まって微笑ましい1枚となっている。

■『THE TIME,』では“シマエナガちゃん”を膝に

さらに『THE TIME,』では、新曲に込めた思いや、出会った頃の貴重な話を披露した。

公開されたオフショットは、ローマ字でそれぞれの名前が記された“シマエナガちゃん”を手にしたふたりが椅子に腰掛けたカット。ふたりとも“シマエナガちゃん”を両手で持ち、膝の上にちょこんと乗せるような仕草を見せている。

ファンからは「ぬいの持ち方が丁寧なのとても好き」「ぬいを持つふたりのかわいさ無敵」「今のビジュ100万点あげたい」「つよしくんのお口かわいい」といった声が寄せられている。

■『ZIP!』『グッド！モーニング』にも出演。オフショットも公開