BABYMONSTER「춤（CHOOM）」のダンスチャンレンジ動画が3日間で10万本突破！魅力的なサビの振り付けで人気沸騰

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BABYMONSTERの新曲「CHOOM」に関するチャレンジ動画が、SNSで人気を集めている。

■MVはYouTubeグローバルチャートで2日連続トップ！

グループが所属するYGエンターテインメントによると、YouTube、Instagram、TikTokなど主要プラットフォームで「CHOOM」の音源を使用した動画は約10万本を突破。

「CHOOM」は5月4日（日本では5日）に発売された3rdミニアルバムのタイトル曲。まだアルバムの本格的な活動が開始されていないにもかかわらず、急速に拡散。特に世界中の音楽ファンが参加したサビ部分のダンスチャレンジが大きな比重を占めている。

「Let’s CHOOM」という掛け声とともに、両腕と脚をパワフルに使ってリズムに乗り、「Watch out」というささやきに合わせて手を反転させ、体の重心を左右に移動させてステップを切るなど、魅力的なポイント振り付けが多数あり、すべての人の心を捉えた。

そこにBABYMONSTER特有のダイナミックでハイレベルなパフォーマンスが加わることで、世界中のダンサーの挑戦欲求を刺激している。さらに「CHOOM」というタイトルどおり、決まった枠にとらわれずそれぞれの個性とスウェッグで武装した楽しいダンスチャレンジが次々と生まれ、ファンが作り上げる「CHOOM」ブームが続くことが期待されている。

また、「CHOOM」のサビの振り付けは、YGの数多くのヒット曲の振り付けを手掛けたヤン・ヒョンソク総合プロデューサーが直接参加したことが明かされ、話題となった。タイトルにふさわしいパフォーマンスを披露するために長期間の努力を重ね、通常は2～3チームに委託していた振り付けの発注を、今回例外的に10チーム規模へ大幅に拡大したことで、高い完成度で好評を得ている。

BABYMONSTERは5月4日に3rdミニアルバム『CHOOM』でカムバック。アルバムはiTunesアルバムチャートの19ヵ国で1位を獲得。MVはYouTubeの「24時間以内で最も視聴された動画」で2日連続で1位の座を守っている。

■リリース情報

2026.05.05 ON SALE

MINI ALBUM『CHOOM』

※韓国では5月4日

■関連リンク

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/