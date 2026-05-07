開設７６周年記念「Ｇ３・五稜郭杯争奪戦」が１４〜１７日に、北海道の函館競輪場でナイター開催として行われる。このＰＲのため、函館市競輪事業部の田村隆弘部長、日本競輪選手会北海道支部長の山田敦也（４２）らが７日、東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

当地での開設記念は２年ぶり。美しい函館の夜を彩るべく、Ｓ班からは現時点で４人が参戦を予定している。地元の北海道支部からは川津悠揮、菊地圭尚、小堀敢太の３人。「少数精鋭で。大きな視点に立てば北日本勢に頑張ってほしいところです」と山田支部長はうなずく。また、函館市出身でＰＲ隊の一人として帯同した元陸上自衛官のタレント・福島和可菜は「私と年齢も近いので」と菊地をイチ推しした。

売り上げは５６億円、入場人員は４日間合計で９９００人を目標としている。「実際に競輪を見ていただくことがファン獲得には有効で、来場者数が課題だと思っています」と田村部長が説明する通り、今シリーズは後半２日間の土日にファミリー層も楽しめるイベントを手厚く用意している。

その一翼を担うのが、こちらもＰＲ隊として訪れた『函館けいりん宣伝大使』のマジシャン・高野太吾。１７日のステージ２回では同競輪場のマスコットキャラクター「りんりん」やマークカードを使ったステージで、イリュージョンの世界へ導く。「５月に入って暖かくなり、観光シーズンでもありますので」と田村部長。にぎわいと幻想的な空間が融合し、白熱の攻防を期待できそうだ。