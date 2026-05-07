将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第3局が5月7日、石川県七尾市の「和倉温泉 日本の宿 のと楽」で行われ、午後のおやつタイムに提供された両者のメニューにファンの熱い視線が注がれた。

【映像】かわいい…藤井名人が選んだご当地キャラおやつ

藤井名人が注文したのは、石川県七尾市・和倉温泉のご当地キャラ「わくたまくん」の焼き印が入った「わくたまくんROLL・わくたまっこ」と、「のむヨーグルト」のセット。わくたまくんは、頭の上にコテコテのタオルを乗せ、オレンジ色のバッグに3つ子の温泉たまごを入れた愛らしいキャラクターだ。特技は温泉たまご作りで、大好きな飲み物は和倉の温泉水。「ワクワク、ランラン、ゆっくり過ごそ。」を合言葉に地元で親しまれている。お供に選んだのむヨーグルトも、能登ミルクの牛乳を80%使用し、マイルドな酸味と柔らかい風味、程よい甘味を楽しめるこだわりの一杯となっている。

盤上の鋭い表情とは対照的な藤井名人のチョイスに、ファンもほっこり。ABEMAのコメント欄には「かわいいおやつ定跡」「かわええのう」「かわいいの好きやな、相変わらず」「おおぅ名人いったねぇ」「久しぶりに可愛いあざといのきた」と歓喜の声が溢れた。

一方の糸谷九段は、「能登の卵＆ミルクのクレームブリュレパンケーキ」と「能登の和紅茶いやひめ」をオーダーした。パンケーキは、能登の卵とミルクで作るスフレ生地にカスタードを乗せ、表面をクレームブリュレ風に香ばしく焼き上げた豪華なスイーツ。スイーツ好きとして知られる糸谷九段の魅力を引き立てるような一品だ。

画面越しにも伝わるこんがりとした絶妙な焼き加減とリッチな味わいの想像に、視聴者からは「これも絶対美味しいぞ」「ん〜〜良い焦げ目」「ダニーが好きそう」といった反響が続々と寄せられていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）