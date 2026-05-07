Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年5月7日は、Qi2対応で最大25Wの高速ワイヤレス充電と三重氷感触感冷却システムで安定した充電が可能なUGREEN（ユーグリーン）の「MagFlow Pro Qi2 25W マグネット式ワイヤレス充電器」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN MagFlow Pro Qi2 25W ワイヤレス充電器 MagSafe対応【TECアクティブ冷却技術 高回転ファン内蔵】接触冷感 過熱防止充電速度維持 iPhone 17/16/15/14/13/12 対応 ワイヤレス充電パッド 6,990円 （クーポン利用で15％オフ） Amazonで見る PR PR

発熱を抑えて爆速充電。UGREENの「Qi2対応25Wワイヤレス充電器」がクーポン利用で15％オフ！

ワイヤレス充電の「熱による速度低下」が気になるなら、UGREEN（ユーグリーン）の新作「MagFlow Pro Qi2 25W マグネット式ワイヤレス充電器」に注目。

Qi2対応で最大25Wの高速ワイヤレス充電を実現しつつ、三重氷感触感冷却システムで安定した充電環境をキープしてくれるアイテムが、クーポン利用で15％オフとお買い得です。

本製品は、充電性能と冷却性能を両立したモデルです。

最大の特長は、TECアクティブ冷却技術と高回転低音ファン、ガラス磁気吸着面を組み合わせた「三重氷感触感冷却システム」。ワイヤレス充電時に発生しやすい熱を効率よく逃がし、発熱による充電速度低下を抑えてくれます。

さらに、Qi2規格に対応しているため、最大25Wの高速ワイヤレス充電が可能。スマートフォンを置くだけでスピーディに充電できるので、デスクやベッドサイド用としても活躍します。

強力マグネットでズレにくく、使い勝手も◎

16個の強力磁石を内蔵しており、最大7Nの吸着力を発揮。1:1の高精度誘導によって、対応端末を最適な位置へ自動吸着してくれます。

充電位置がズレにくく、着脱時も安定感があるため、通知確認や動画視聴をしながらでも安心して使用可能。マグネット固定式なので、片手でサッと着脱できる手軽さも魅力です。

ワイヤレス充電時の発熱が気になる人にとって、UGREENの「MagFlow Pro Qi2 25W マグネット式ワイヤレス充電器」はかなり魅力的な選択肢。最大25WのQi2高速充電に加え、冷却システムによる安定動作、さらに16個磁石による強力吸着まで備えた、完成度の高いモデルです。

UGREEN MagFlow Pro Qi2 25W ワイヤレス充電器 MagSafe対応【TECアクティブ冷却技術+高回転ファン内蔵】接触冷感 過熱防止充電速度維持 iPhone 17/16/15/14/13/12 対応 ワイヤレス充電パッド 6,990円 （クーポン利用で15％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞UGREENのアイテム一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年5月7日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料だよ

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp