セガは、Xbox Series X|S、Xbox on PC、Xbox Cloud、PC（Steam）、PlayStation 5用ソフト『STRANGER THAN HEAVEN』の作品概要を発表した。発売は今冬を予定している。

【画像あり】出演する著名人の実際の顔と3Dモデルを見比べできるショット（全員分）

本作は、男たちのバトルと人間ドラマを描く「RGGスタジオ」によるアクションアドベンチャー最新作。配信番組「Xbox Presents: A Special Look at STRANGER THAN HEAVEN」にて、ストーリー、主要キャスト、メインテーマ、コンバットシステム、ショービズ要素などの新情報が公開された。

物語は1915年のサンフランシスコから始まる。アメリカ人の父親と日本人の母親の間に生まれた少年・大東真（だいとう・まこと）は、その容姿からアジア人として激しい迫害を受け、両親を失い天涯孤独となったことをきっかけに、母親の故郷である日本へ渡ることを決意する。身一つで乗り込んだ船での出会いが、大東の生涯を大きく動かしていく。居場所を持たない男たちが、居場所を求めて戦った50年の物語が描かれる。

主要キャストとして、城田優、ディーン・フジオカ、Snoop Dogg、穂志もえか、Tori Kelly、大塚明夫、西岡紱馬、藤原聡（Official髭男dism）、Cordell Broadus、Ado、菅原文太さんの出演が決定した。

菅原文太さんについては、遺族からの正式な了承を得たうえで、『仁義なき戦い』など多数の出演作品を製作してきた東映から提供された当時の映像や写真をもとに、クリエイターの手でCGデザインを作成。音声は、菅原さんと縁の深い俳優・宇梶剛士が担当している。

あわせて発表されたメインテーマ「STRANGER THAN HEAVEN」は、本作に出演するSnoop Dogg、藤原聡、Ado、Tori Kellyの4人のアーティストによるコラボレーション楽曲となっている。

物語の舞台となるのは、それぞれの時代に日本に実在した街をモチーフとした“あったかもしれないJAPAN”。1915年の福岡・小倉、1929年の広島・呉、1943年の大阪・ミナミ、1951年の静岡・熱海、1965年の東京・新宿という5つの時代、5つの街が登場する。

コンバットシステムでは、左半身、右半身それぞれを意のままに操り、攻防を繰り広げることができる。ジャブからの強烈な一撃や力を溜めた攻撃で敵を吹っ飛ばし、タックルで押し倒してマウントをとるなど、荒々しい格闘表現が用意されている。また、敵の攻撃を片手で防いで即座に反撃を食らわせるアクションや、包丁、ハンマー、刀などの多彩な武器の使用も可能となっている。

またゲーム内では、大東が「興行師」としてショービジネスを手掛ける。街で噂を仕入れて優秀な歌手や演奏者をスカウトし、ほうきを掃く音やいびき、汽車の音、動物の鳴き声などあらゆる音を取り入れてオリジナル曲を作り上げる。バンド編成や照明演出を凝らし、ショーを開演させていく成功譚を楽しめる。

関連企画として、5月7日20時よりYouTube Live、ニコニコ生放送にて「龍スタTVスペシャル」の配信が決定。本作のエグゼクティブディレクターでありRGGスタジオ代表の横山昌義と、プロデューサーの阪本寛之が、本作についてインタビュー形式で掘り下げる。

あわせて、『STRANGER THAN HEAVEN』グッズの発売も決定。ECサイトのセガストア オンラインおよびAmazon.co.jpにて5月7日12時より予約を開始し、セガストア トーキョーでは5月8日より先行販売を予定している。現在、各プラットフォームのストアページにてウィッシュリスト登録を受け付けている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）