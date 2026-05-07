【韓国】デモ参加者から「日本は謝罪しろ」の声も　ソウルで「少女像」バリケードが6年ぶり撤去「平和が勝った」

警察のバリケードに囲まれていたソウル鍾路区（チョンノグ）の「平和の少女像」が、約6年ぶりに市民の元へ戻ってきた。

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韓国の市民団体「正義記憶連帯（日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯／正義連）」は5月6日、ソウル鍾路区の旧駐韓日本大使館近くで行われた「第1751回 日本軍性奴隷制問題解決のための定期水曜デモ」において、「平和の少女像」を囲んでいたバリケードの撤去イベントを開催した。

正義連のハン・ギョンヒ新理事長は「平和の少女像が5年11カ月ぶりに市民の懐に戻ってきた」とし、「長い間、誰もそばに近寄ることができず、隣の空いた椅子に座ることもできなかったが、市民は諦めなかった」と述べた。

また、「2019年から歴史否定勢力が少女像の撤去を主張し、ヘイトと嘘を繰り返してきた。結局、2020年6月に少女像は“保護”の名の下にバリケードに閉じ込められた」としながらも、「市民の努力によって、虚偽事実の流布を処罰する法改正が行われ、歴史否定勢力の代表格である人物が拘束されたことで、本日バリケードを取り払うことができた」と強調した。

ハン理事長の発言が終わると、デモの参加者たちは「日本は謝罪しろ」「平和が勝った」などのシュプレヒコールを上げながら、像の周囲にあるバリケードを一つずつ押し退けた。少女像の頭には平和を象徴する紫色の花冠が載せられ、像の顔や体の隅々を拭き清める市民の姿も見られた。

「平和の少女像」（写真＝時事ジャーナル）

このバリケードは、保守団体が像の近くで集会を行うことによる損壊の懸念が続いたため、正義連の要請を受けて2020年6月に設置された。

しかし、慰安婦被害の強制性を否定する集会を主導してきた保守系市民団体「慰安婦法廃止国民行動」のキム・ビョンホン代表が最近、死者名誉毀損などの疑いで電撃拘束されたことにより撤去の議論が本格化し、この日の実施に至った。

なお、少女像は6日から1泊2日の補修作業に入る。像を制作・設置したキム・ウンソン作家はこの日、像を隅々まで確認した後、「全体的に傷があるため、きれいに塗装し直す予定だ。バリケードに閉じ込められて以来、6年ぶりの装いとなる」と説明した。

（記事提供＝時事ジャーナル）