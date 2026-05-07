5月12日（火）「上田と女がDEEPに吠える夜」 「女性アナウンサーのリアル」
「女性アナウンサーのリアル」
◆テーマ【女性アナウンサーのリアル】
テレビやラジオのニュース、番組の司会進行、スポーツ実況など
様々な仕事をこなすアナウンサー。
清廉さや知性など、求められることが多い一方で
数多くの悩みも…
ジェンダーギャップにルッキズム…
今回は「女性アナウンサーのリアル」についてDEEPに語らいます。
▼街の人が抱く「女性アナウンサー」へのイメージとは？
▼フリーへの転身で中川安奈が感じたキャリアチェンジの苦悩
▼“嫌われている職業”だと思っている…吉田明世が語る世間の厳しい目
▼勝手なイメージに森香澄も困惑…女性アナウンサー＝〇〇が好きという安易な紐づけ
▼小島慶子が考える 色んな女性アナウンサーがいることが当たり前の社会とは
家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い
社会のリアルに迫る、人のためのトークバラエティー！
毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！
日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら
前向きな未来へと繋げていきませんか？
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
大久保佳代子
ゲスト
前田公輝 /
小島慶子・中川安奈・森香澄・吉田明世 ※50音順