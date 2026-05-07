「女性アナウンサーのリアル」

◆テーマ【女性アナウンサーのリアル】

テレビやラジオのニュース、番組の司会進行、スポーツ実況など

様々な仕事をこなすアナウンサー。

清廉さや知性など、求められることが多い一方で

数多くの悩みも…

ジェンダーギャップにルッキズム…

今回は「女性アナウンサーのリアル」についてDEEPに語らいます。

▼街の人が抱く「女性アナウンサー」へのイメージとは？

▼フリーへの転身で中川安奈が感じたキャリアチェンジの苦悩

▼“嫌われている職業”だと思っている…吉田明世が語る世間の厳しい目

▼勝手なイメージに森香澄も困惑…女性アナウンサー＝〇〇が好きという安易な紐づけ

▼小島慶子が考える 色んな女性アナウンサーがいることが当たり前の社会とは

家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い

社会のリアルに迫る、人のためのトークバラエティー！

毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！

日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら

前向きな未来へと繋げていきませんか？

お楽しみに！

MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子

ゲスト

前田公輝 /

小島慶子・中川安奈・森香澄・吉田明世 ※50音順