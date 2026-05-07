しなこ、“別人級”ギャルメイクで激変 驚きのクオリティに「目が2倍くらいの大きさ」「新鮮」の声
【モデルプレス＝2026/05/07】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演したきぃーちゃんこと“きぃぃりぷ”（鈴木綺麗）が5月6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。クリエイターのしなこにギャルメイクを施す様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】30歳人気クリエイター「誰か分からなかった」“別人級”ギャルメイク姿
きぃーちゃんは「【別人級】原宿の女王しなこちゃんを“ガチギャル化”したら大優勝したww」と題した動画を投稿。「今回はしなこちゃんをギャルにしていきます」「脱原宿 IN渋谷にします」と意気込み、しなこにギャルメイクを施す様子を公開した。
メイクは青色のカラーコンタクトを装着するところからスタート。ベースメイクで肌のトーンを整えた後、コンシーラーとシェーディングを駆使して鼻筋を際立たせ、立体的な顔立ちを演出。アイメイクではハイライトをアイシャドウとして使用し、シアーな質感で大人っぽさをプラス。さらに、アイラインで二重の幅を延長し、目の周りを囲むことで目を拡張。そこに存在感のあるつけまつげを加え、最後にリップを施し、普段のポップでカラフルな原宿スタイルとは一線を画したギャルメイクを完成させた。自身の姿を鏡で確認したしなこは、「すごい、全然しなこじゃない！」と驚きの様子を見せていた。
この投稿にファンからは「目が2倍くらいの大きさになってる」「新鮮」「一瞬、誰か分からなかった」「ギャルメイクも似合ってる」などの声が届いている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳人気クリエイター「誰か分からなかった」“別人級”ギャルメイク姿
◆しなこ、ギャルに変身
きぃーちゃんは「【別人級】原宿の女王しなこちゃんを“ガチギャル化”したら大優勝したww」と題した動画を投稿。「今回はしなこちゃんをギャルにしていきます」「脱原宿 IN渋谷にします」と意気込み、しなこにギャルメイクを施す様子を公開した。
◆しなこのギャルメイクに反響
この投稿にファンからは「目が2倍くらいの大きさになってる」「新鮮」「一瞬、誰か分からなかった」「ギャルメイクも似合ってる」などの声が届いている。（modelpress編集部）
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