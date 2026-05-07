【ベストマザー賞】南明奈、母になり生活ガラリ 夫・よゐこ濱口優に感謝も「いっぱい助けてもらっている」
タレントの南明奈（36）が『第18回ベストマザー賞2026』（主催・日本マザーズ協会）のタレント部門を受賞し、7日に都内で開催された授賞式に登壇した。母になって変わった生活を明かした。
【全身ショット】清楚なふんわりワンピースを着こなした南明奈
3歳10ヶ月になったという男児の子育てに励む南。「子どもが生まれてから、ガラリと生活が変わりました。深夜の3時に出て、昼の12時に起きる。そんな生活から、夜の11時には寝て、朝も6時に起きるようになって。大好きだったワンピースも着ることが難しくなって、今はいっぱい滑り台を滑っても大丈夫なお洋服を着るようになって。SNSで大好きなお洋服をいっぱい見てたのは、今では週末子どもとどこに出かけられるか、近くにある公園はどこだろう、そんなことを調べるようになりました」と笑顔を浮かべた。
子どもが生まれてからできなくなったことも多いというが、「その代わり、たくさんの幸せをいただいています。大変なこともすごく多いんですが、旦那である優さんにいっぱい助けてもらって頑張れています」と、夫であるよゐこ・濱口優へ感謝を語った。
育児をしながら各分野で活躍する女性を表彰する『ベストマザー賞』は、一般のママ・パパたちが思う「共感」や「好感」の著名人ママに投票し、その1年間の集計で選出される。毎年、母の日を前に開催されている。
そのほか、俳優部門を相武紗季（40）、音楽部門をアーティストの加藤ミリヤ（37）、スポーツ部門を元サッカー日本女子代表の鮫島彩（38）、芸術部門を映画監督の安藤桃子（44）が受賞した。
【全身ショット】清楚なふんわりワンピースを着こなした南明奈
3歳10ヶ月になったという男児の子育てに励む南。「子どもが生まれてから、ガラリと生活が変わりました。深夜の3時に出て、昼の12時に起きる。そんな生活から、夜の11時には寝て、朝も6時に起きるようになって。大好きだったワンピースも着ることが難しくなって、今はいっぱい滑り台を滑っても大丈夫なお洋服を着るようになって。SNSで大好きなお洋服をいっぱい見てたのは、今では週末子どもとどこに出かけられるか、近くにある公園はどこだろう、そんなことを調べるようになりました」と笑顔を浮かべた。
育児をしながら各分野で活躍する女性を表彰する『ベストマザー賞』は、一般のママ・パパたちが思う「共感」や「好感」の著名人ママに投票し、その1年間の集計で選出される。毎年、母の日を前に開催されている。
そのほか、俳優部門を相武紗季（40）、音楽部門をアーティストの加藤ミリヤ（37）、スポーツ部門を元サッカー日本女子代表の鮫島彩（38）、芸術部門を映画監督の安藤桃子（44）が受賞した。