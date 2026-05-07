巨人は開幕から３３試合を終えて１７勝１６敗、貯金１でリーグ３位。首位の阪神を３・５ゲーム差で追う。

阿部監督が「高め合う競争をしてほしい」とキャンプ、オープン戦から掲げてきた激しいチーム内の争いは開幕後も継続。各ポジションの現状をおさらいする。

【捕手】岸田が１８試合、大城が１１試合、山瀬が４試合先発。大城は４月４日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）で代打での二ゴロで一塁にヘッドスライディングすると、翌５日は代打で逆転３ランを放ち、そこからスタメンが増え、主に５番打者として打率３割１分６厘と好調。現状１軍の捕手は大城、岸田、小林の３人。山瀬、甲斐も２軍で準備を進める。

【一塁】増田陸が２１試合、ダルベックが１２試合でスタメン。三塁で出場する選手との兼ね合いで、ダルベックが一塁の場合もあるが、直近９試合連続で増田陸が一塁で先発している。

【二塁】自身初の開幕スタメンとなった浦田が２２試合で先発。門脇が３試合、増田陸が１試合。昨秋の両股関節手術から４月２６日に１軍復帰した吉川が７試合スタメン出場している。

【三塁】ダルベックが１９試合で最多。坂本が１１試合、門脇２試合、ルーキー小浜が１試合スタメン。三塁で好調の選手がいる場合はダルベック一塁の選択肢もあるが、主に一塁の増田陸も好調で激しい競争が続く。

【遊撃】不動の「３番・遊撃」泉口が２２試合でスタメン。泉口が脳しんとう特例措置で登録抹消中は小浜が５試合、浦田が４試合、石塚が２試合と若手にチャンスが与えられた。小浜は２軍降格し、石塚は下半身のコンディション不良で無念の離脱となった。

【左翼】キャベッジが３２試合と休養の１試合を除いて固定されている。中山が１試合スタメン出場した。

【中堅】松本が１８試合、佐々木が１２試合、平山が３試合スタメン。相手投手が左投手の試合では松本がスタメンに入ることが多い。松本は守備範囲の広さなど守りの部分で貢献度も高い。

【右翼】野手の８ポジションの中で最も多い６選手がスタメン出場と激戦。最多は中山の１２試合。平山が１０試合、佐々木が４試合、丸が３試合、若林が３試合、ルーキー皆川が１試合。丸と皆川は２軍で再昇格を目指して汗を流している。