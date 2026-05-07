“作っている人”の声が再販を左右　「ガンプラ再販会議」始動

株式会社BANDAI SPIRITSホビーディビジョンは、ガンプラ公式ファンコミュニティアプリ「ビルダーズノート（BUILDERS NOTE）」内にて、ファンの声を再販検討に活かす新たな取り組み「ガンプラ再販会議」を5月12日より開始することを発表しました。

これは、膨大なラインナップを誇るガンプラの中から「今、誰が、どのキットを求めているのか」を継続的に把握し、本当に作りたい人のもとへキットを届けることを目的とした新たな取り組みです。

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■ 製作活動が再販を後押しする「選抜選挙」

「ガンプラ再販会議」の最大のポイントは、実際にガンプラを作っているビルダーの声がダイレクトに反映されやすい設計になっている点。再販候補キットを絞り込むための「選抜選挙」が毎月テーマを変えて開催され、ユーザーは自分が「作りたいキット」に投票を行います。

この投票に必要となるチケットは、アプリ内での日々の製作記録の投稿や、ミッションのクリアといった活動を通じて獲得する仕組み。つまり、日頃からガンプラ製作を楽しみ、コミュニティを盛り上げている熱量の高いユーザーの声ほど、再販検討の重要な判断材料として集約されていく形になります。

■ 投票するほど当選確率がアップ

各回の選抜選挙などを経て再販が決定したキットについては、一般流通での販売に加えて、ビルダーズノート内での抽選販売が実施されます。

ここでも「作りたい人に届ける」という理念が徹底されており、対象キットに対して投票チケットを投じた数が多ければ多いほど、そのキットの抽選販売における当選確率が上がるという独自の仕組みを採用。投票から抽選申込みまでのすべてのアクションは、ビルダーズノートアプリ内でスムーズに完結します。

「ガンプラ再販会議」は通常、春・夏・秋・冬の年4回の開催が予定されていますが、2026年度についてはアプリリリース時期の都合上、夏・秋・冬の年3回の実施となります。注目の第1回再販会議の開始日やテーマ、投票対象となるキットのラインナップなどの詳細は、アプリの正式リリース日である5月12日にあわせて公開される予定です。

長年ガンプラを愛し、作り続けているモデラーたちにとって、自らの活動と情熱が推しキットの再販・入手に直結するこの新システムは、今後のガンプラライフをさらに充実させるものとなりそうです。

（C）サンライズ（C）サンライズ・MBS

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026050704.html