キンプリ永瀬廉、親友の結婚式エピソード告白 1等当選で壇上スピーチしていた「職業はKing ＆ Prince」
【モデルプレス＝2026/05/07】King ＆ Princeの永瀬廉が5月6日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。親友の結婚式について語る場面があった。
【写真】キンプリ永瀬「スーツはDior」結婚式参列ショット
4月25日、自身のInstagramを通じて親友の結婚式に参列したことを報告し、スーツ姿を披露していた永瀬。今回、ラジオ内でもその式に言及し「楽しかったですよ。素敵ハッピー幸せ空間でしたよ」「すげぇよかったよ…」と感慨深げに振り返った。
さらに、式では親友夫婦と飲みに行った際に永瀬が撮った夫婦の写真が映像内の最後に使用され、King ＆ Princeの楽曲「MEET CUTE」（2025年）と「なにもの」（2023年）が流れていたことも明かした。
また、職業柄、壇上に立つことや演出への参加は「『静かに見守るわ』って言って断ってた」というが、余興のくじ引きでまさかの1等の「リゾート券10万円分」が当たり「そんな偶然しょうがないから、さすがに自己紹介させてもらって『永瀬廉です』って」と回顧。当選者は新郎新婦との関係性や職業とともにお祝いのメッセージを送る場面があり「『永瀬廉です』って。職業どうしようかなって思って『職業はKing ＆ Princeやらせてもらってます』って言って、そしたらめっちゃ沸いて。ありがたいことに」と会場の反応も明かした。
永瀬は「すごくない？1等当たるって俺。持ってるなって思った」と驚きつつ「ほんまに2人が俺を壇上に立たせたかったというか、それか俺が実は内心立ちたかったかのどっちか。そういう意味でも華を添えられてよかった」としみじみ。友人が撮影していた永瀬のスピーチ動画も披露し、会場が大いに盛り上がった様子を伝えた。（modelpress編集部）
情報：文化放送
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◆永瀬廉、親友の結婚式でKing ＆ Prince楽曲が使用される
4月25日、自身のInstagramを通じて親友の結婚式に参列したことを報告し、スーツ姿を披露していた永瀬。今回、ラジオ内でもその式に言及し「楽しかったですよ。素敵ハッピー幸せ空間でしたよ」「すげぇよかったよ…」と感慨深げに振り返った。
◆永瀬廉、1等の高額賞品当選で壇上へ
また、職業柄、壇上に立つことや演出への参加は「『静かに見守るわ』って言って断ってた」というが、余興のくじ引きでまさかの1等の「リゾート券10万円分」が当たり「そんな偶然しょうがないから、さすがに自己紹介させてもらって『永瀬廉です』って」と回顧。当選者は新郎新婦との関係性や職業とともにお祝いのメッセージを送る場面があり「『永瀬廉です』って。職業どうしようかなって思って『職業はKing ＆ Princeやらせてもらってます』って言って、そしたらめっちゃ沸いて。ありがたいことに」と会場の反応も明かした。
永瀬は「すごくない？1等当たるって俺。持ってるなって思った」と驚きつつ「ほんまに2人が俺を壇上に立たせたかったというか、それか俺が実は内心立ちたかったかのどっちか。そういう意味でも華を添えられてよかった」としみじみ。友人が撮影していた永瀬のスピーチ動画も披露し、会場が大いに盛り上がった様子を伝えた。（modelpress編集部）
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