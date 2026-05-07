〈粉チーズ大さじ2〉で味が決まる！『鶏ささ身の青のりピカタ』を柔らかく仕上げるコツ

味つけはほぼ粉チーズだけでOK！ 青のりの香りがふわっと広がり、シンプルなのに満足感のある「ささ身ピカタ」。

ささ身は開いて厚みを均一にすることで、しっとりやわらかな仕上がりに。手軽に作れて、あと一品やお弁当にも取り入れやすい一皿です。

『鶏ささ身の青のりピカタ』のレシピ

材料（2人分）

鶏ささ身（筋のないもの）……4本（約250g）

卵……1個

ベビリーフ……1パック（約40g）

粉チーズ……大さじ2

青のり……大さじ1/2

塩、こしょう、小麦粉、オリーブオイル

作り方

（1）ささ身を切る

ささ身は中央に縦に1本切り目を入れて左右に開き、包丁の腹でかるく押さえて厚さ1cmくらいにする。塩、こしょう各少々をふり、小麦粉を薄くまぶす。ボールに卵を割りほぐし、粉チーズ、青のり、塩、こしょう各少々を加えてよく混ぜる。

（2）フライパンで焼く

フライパンにオリーブオイル大さじ1を中火で熱し、ささ身に(1)の卵液をからめ、余分な卵液をきって並べる。弱めの中火にして2〜3分焼き、かるく焼き色がついたら上下を返し、2分ほど焼く。ベビーリーフとともに器に盛る。

おいしく作るコツ

ささ身は開くときは、まず中央に縦に1本厚みの半分くらいまで切り目を入れます。その切れ目をとっかかりに包丁を寝かせて入れ、ゆっくりと手前に引いて左右に開くことで厚みが均一になります。

粉チーズのコクと青のりの香りが広がる、風味豊かな一品。やわらかく仕上がって食べやすく、気軽に作れるのでぜひ試してみてください。

（『オレンジページ』2025年4月日号より）