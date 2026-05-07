日本マクドナルド（東京都新宿区）の人気メニュー「サムライマック」シリーズの新作「炙（あぶ）り醤油（しょうゆ）風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」が5月7日午後5時から期間限定で販売されます。

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2021年4月にサムライマックシリーズの“初代”「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」が販売を開始。2025年3月に「炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ」が誕生しました。

新商品は、サムライマックシリーズがレギュラー化して5周年を迎えたのを記念して誕生。サムライマックと炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフの“いいとこ取り”をしたメニューで、100％ビーフパティ2枚、チェダーチーズ2枚、卵、シャキシャキのレタス、スモークベーコン、ホワイトチェダーチーズをサンド。ニンニクのコクとタマネギの甘さが後を引く炙り醤油風のソースも味わえる満足感のある一品に仕上がっています。

単品価格は840円〜（税込み）です。同月19日まで、午後5時からの「夜マック」限定で販売されます。

同商品の販売が発表されると、SNSでは、「ついにきたか」「一度食べてみたい」「ガッツリ系の誘惑メニュー」「ガッツリ食べたい人には刺さりそう」「期待値高すぎる」「仕事終わりやご褒美タイムにちょうど良い満足系メニュー」「食欲そそる」「反則レベルにうまそう」「『時間限定』という演出もおいしさの一部になっています」といったコメントが多数上がり、期待の高さが伺えます。