漫画みたいな「絶望の表情」を浮かべてしまったパグの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で242万5000回再生を突破し、「感情が顔に出すぎw」「眉間にシワがw」「泣きそうじゃん(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『大嫌いな病院』の予約電話を聞いてしまった犬→この世の終わりのような『絶望の表情』】

電話で察する絶望の気配

TikTokアカウント「yumiberonorami」の投稿主さんは、『ゆみる』ちゃん、『べろ』くんという2匹のパグ、そして猫の『らみ』ちゃんと暮らしています。今回の主役は、べろくんです。

ある日、投稿主さんが動物病院へ予約の電話をかけていると、その様子をじっと見つめていたのがべろくん。実は大の動物病院嫌いであるべろくんは、会話の内容までは分からなくても、ただならぬ気配を敏感に察知したようです。

通話中の投稿主さんを凝視しながら、みるみるうちに表情が曇っていき、まるで「まさか…病院に行くの？」とでも言いたげな絶望顔に。その人間のように分かりやすいリアクションに、思わず笑ってしまいます…♪

通話後も続く固まった表情

やがて通話を終え、投稿主さんがスマホを置いた瞬間、べろくんの視線はゆっくりとスマホへと釘付けに。すべてを悟ったかのように動かなくなり、どこか遠い目をしたまま固まってしまったのだとか。

その後、優しく膝に乗せられても気持ちは晴れず、相変わらずの絶望顔をキープしたまま微動だにしなかったといいます。状況を理解して落ち込む様子から、べろくんの悲しみが伝わります…。豊かな表情で感情を伝えるべろくんの姿に、思わず心がくすぐられてしまいますね。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「パグのこんな悲しそうな顔見たことないw」「可愛くて抱きしめてあげたくなる」「担任と電話してる親を見てる俺で草」など沢山の反響がありました。

診察室での必死な抵抗劇

いざ病院に到着すると、べろくんは一目散に椅子の下へ避難。診察台の上でも緊張のあまり鼻水ブーブー状態に。それでもスタッフや投稿主さんに支えられ、なんとか耳掃除を終えることができました。

診察後は不満たっぷりにガーガー文句を言う姿も。ちなみに、一緒に来ていたゆみるちゃんも、しっかり耳掃除を頑張ったとのことです！

TikTokアカウント「yumiberonorami」には、ゆみるちゃん＆べろくん＆らみちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「yumiberonorami」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。