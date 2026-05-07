木村拓哉がヘアカットで雰囲気一変！重め前髪×すっきり襟足＆サイドの新ヘア披露。ラグランTシャツ×フェザーネックレスのラフな装いにも注目

【写真】木村拓哉の最新ショット／カット前の様々なヘアスタイル

木村拓哉が自身のInstagramを更新し、ヘアカット後の最新ショットを公開した。

■木村拓哉、前髪重めの“新ヘア”披露

木村は、「伸びてた髪をカットしていただきました！でも、前髪は敢えて残しめに…。いつも、ありがとうございます。近々の撮影もこのノリで行ったります！」というコメントとともに、自撮りショットを投稿。

公開された写真では、前髪を重めに残した新ヘアを披露。襟足やサイドはすっきりとカットされ、シャープなフェイスラインが際立つスタイルに仕上がっている。

木村は、ラグランスリーブのTシャツにフェザーネックレスを合わせたラフな装い。前髪越しにのぞかせる視線とモノクロ加工も相まって、クールな雰囲気を漂わせている。

■カット前はおでこ出しやセンター分けも

カット前の木村は、長めの前髪を上げたおでこ出しスタイルや、センター分けのヘアスタイルも披露していた。

今回の新ヘアでは前髪をあえて残しつつ、サイドや襟足をすっきり整えたことで、これまでとはまた違った印象に。

木村が「近々の撮影もこのノリで行ったります！」とつづっていることから、新たな撮影で見せるビジュアルにも期待が高まる。