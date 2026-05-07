※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年6月号からの転載です。



●特集１

令和に生きる私に

いまどきオトナ女子マンガ45

◎［扉イラスト］絹田みや

◎悩めるオトナ女子座談会［マンガ］伊東フミ

◎この悩みにこれが効く！ マンガの処方箋

［インタビュー］尾崎衣良／世良田波波／地球のお魚ぽんちゃん

◎あの人からあなたへ このマンガをオススメします

［インタビュー］小林千晃／坂口涼太郎

◎『正反対な君と僕』『氷の城壁』2作連続アニメ化！

［インタビュー］阿賀沢紅茶

◎『海が走るエンドロール』の最終巻が5月15日に発売！

特別描き下ろしマンガ＆インタビュー　たらちねジョン

◎コミック編集部が推す！ 最新オトナ女子マンガ

◎気になるあのこのかばんのなかみ

［イラスト寄稿］さのさくら／シバタヒカリ

●特集２

エンタメに革命を起こした配信サービス

続きを拓く、Netflix

◎注目の新作・特別対談！

5月14日から配信開始『ソウルメイト』

［対談］磯村勇斗×オク・テギョン（2PM）

◎独占配信中『九条の大罪』

［対談］真鍋昌平×郄橋信一プロデューサー

◎［レポマンガ］「Netflix作品ができるまで」オノユウリ

◎小説家・マンガ家に聞く！ おすすめのNetflix作品

［インタビュー］佐藤 究／島口大樹／斜線堂有紀／衿沢世衣子／服部昇大

◎読者アンケート企画 「私とNetflix」

◎［書き下ろし小説］「エリック」大前粟生

◎原作を知るともっと楽しくなる！ Netflix原作本紹介ブックガイド

●インタビュー＆対談

島本理生、窪 美澄、櫛木理宇、町屋良平、砂村かいり、河粼秋子、染谷将太、原 菜乃華、岩粼大昇（KEY TO LIT）、坂東龍汰、muque、松井ケムリ（令和ロマン）、おむらいす食堂

●コミック ダ・ヴィンチ

笑って、和んで、ときめいて！

心に効く“日常”コメディ

［インタビュー］雁木万里／蔵人幸明

●ノべル ダ・ヴィンチ

絶賛放送中！ ドラマ『コンビニ兄弟』

［インタビュー］中島健人／町田そのこ

●好評連載中

◎荒木経惟「男 -アラーキーの裸ノ顔-」板垣恵介

◎三浦しをん「流れ星はいつもふいうち」

◎北尾トロ「足で稼げ！はっちゃき本気組」

◎穂村弘「短歌ください」

◎尾崎世界観「尾崎世界観の書かなかったこと日記」

◎加藤俊甫「煙の中に在る話」

◎メグ・シェリー「メグさんの読書占い」

◎中野京子「怖い絵」

◎石田夏穂「9・5時間、戦えますか？」

◎お化け友の会通信 from 怪と幽　［対談］乙一×友井 羊

◎佐渡島庸平「編集者の顔が見てみたい‼」

◎鈴木涼美「めめSHEやつら」

●TOPIX

［新連載］

“お守り”をテーマにした連作短編

「あの子の神さま」町田そのこ