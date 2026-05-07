京本大我（SixTONES）が表紙の『ダ・ヴィンチ』2026年6月号【目次】
※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年6月号からの転載です。
●特集１
令和に生きる私に
いまどきオトナ女子マンガ45
◎［扉イラスト］絹田みや
◎悩めるオトナ女子座談会［マンガ］伊東フミ
◎この悩みにこれが効く！ マンガの処方箋
［インタビュー］尾崎衣良／世良田波波／地球のお魚ぽんちゃん
◎あの人からあなたへ このマンガをオススメします
［インタビュー］小林千晃／坂口涼太郎
◎『正反対な君と僕』『氷の城壁』2作連続アニメ化！
［インタビュー］阿賀沢紅茶
◎『海が走るエンドロール』の最終巻が5月15日に発売！
特別描き下ろしマンガ＆インタビュー たらちねジョン
◎コミック編集部が推す！ 最新オトナ女子マンガ
◎気になるあのこのかばんのなかみ
［イラスト寄稿］さのさくら／シバタヒカリ
●特集２
エンタメに革命を起こした配信サービス
続きを拓く、Netflix
◎注目の新作・特別対談！
5月14日から配信開始『ソウルメイト』
［対談］磯村勇斗×オク・テギョン（2PM）
◎独占配信中『九条の大罪』
［対談］真鍋昌平×郄橋信一プロデューサー
◎［レポマンガ］「Netflix作品ができるまで」オノユウリ
◎小説家・マンガ家に聞く！ おすすめのNetflix作品
［インタビュー］佐藤 究／島口大樹／斜線堂有紀／衿沢世衣子／服部昇大
◎読者アンケート企画 「私とNetflix」
◎［書き下ろし小説］「エリック」大前粟生
◎原作を知るともっと楽しくなる！ Netflix原作本紹介ブックガイド
●インタビュー＆対談
島本理生、窪 美澄、櫛木理宇、町屋良平、砂村かいり、河粼秋子、染谷将太、原 菜乃華、岩粼大昇（KEY TO LIT）、坂東龍汰、muque、松井ケムリ（令和ロマン）、おむらいす食堂
●コミック ダ・ヴィンチ
笑って、和んで、ときめいて！
心に効く“日常”コメディ
［インタビュー］雁木万里／蔵人幸明
●ノべル ダ・ヴィンチ
絶賛放送中！ ドラマ『コンビニ兄弟』
［インタビュー］中島健人／町田そのこ
●好評連載中
◎荒木経惟「男 -アラーキーの裸ノ顔-」板垣恵介
◎三浦しをん「流れ星はいつもふいうち」
◎北尾トロ「足で稼げ！はっちゃき本気組」
◎穂村弘「短歌ください」
◎尾崎世界観「尾崎世界観の書かなかったこと日記」
◎加藤俊甫「煙の中に在る話」
◎メグ・シェリー「メグさんの読書占い」
◎中野京子「怖い絵」
◎石田夏穂「9・5時間、戦えますか？」
◎お化け友の会通信 from 怪と幽 ［対談］乙一×友井 羊
◎佐渡島庸平「編集者の顔が見てみたい‼」
◎鈴木涼美「めめSHEやつら」
●TOPIX
［新連載］
“お守り”をテーマにした連作短編
「あの子の神さま」町田そのこ
●特集１
令和に生きる私に
いまどきオトナ女子マンガ45
◎［扉イラスト］絹田みや
◎悩めるオトナ女子座談会［マンガ］伊東フミ
◎この悩みにこれが効く！ マンガの処方箋
［インタビュー］尾崎衣良／世良田波波／地球のお魚ぽんちゃん
◎あの人からあなたへ このマンガをオススメします
［インタビュー］小林千晃／坂口涼太郎
［インタビュー］阿賀沢紅茶
◎『海が走るエンドロール』の最終巻が5月15日に発売！
特別描き下ろしマンガ＆インタビュー たらちねジョン
◎コミック編集部が推す！ 最新オトナ女子マンガ
◎気になるあのこのかばんのなかみ
［イラスト寄稿］さのさくら／シバタヒカリ
●特集２
エンタメに革命を起こした配信サービス
続きを拓く、Netflix
◎注目の新作・特別対談！
5月14日から配信開始『ソウルメイト』
［対談］磯村勇斗×オク・テギョン（2PM）
◎独占配信中『九条の大罪』
［対談］真鍋昌平×郄橋信一プロデューサー
◎［レポマンガ］「Netflix作品ができるまで」オノユウリ
◎小説家・マンガ家に聞く！ おすすめのNetflix作品
［インタビュー］佐藤 究／島口大樹／斜線堂有紀／衿沢世衣子／服部昇大
◎読者アンケート企画 「私とNetflix」
◎［書き下ろし小説］「エリック」大前粟生
◎原作を知るともっと楽しくなる！ Netflix原作本紹介ブックガイド
●インタビュー＆対談
島本理生、窪 美澄、櫛木理宇、町屋良平、砂村かいり、河粼秋子、染谷将太、原 菜乃華、岩粼大昇（KEY TO LIT）、坂東龍汰、muque、松井ケムリ（令和ロマン）、おむらいす食堂
●コミック ダ・ヴィンチ
笑って、和んで、ときめいて！
心に効く“日常”コメディ
［インタビュー］雁木万里／蔵人幸明
●ノべル ダ・ヴィンチ
絶賛放送中！ ドラマ『コンビニ兄弟』
［インタビュー］中島健人／町田そのこ
●好評連載中
◎荒木経惟「男 -アラーキーの裸ノ顔-」板垣恵介
◎三浦しをん「流れ星はいつもふいうち」
◎北尾トロ「足で稼げ！はっちゃき本気組」
◎穂村弘「短歌ください」
◎尾崎世界観「尾崎世界観の書かなかったこと日記」
◎加藤俊甫「煙の中に在る話」
◎メグ・シェリー「メグさんの読書占い」
◎中野京子「怖い絵」
◎石田夏穂「9・5時間、戦えますか？」
◎お化け友の会通信 from 怪と幽 ［対談］乙一×友井 羊
◎佐渡島庸平「編集者の顔が見てみたい‼」
◎鈴木涼美「めめSHEやつら」
●TOPIX
［新連載］
“お守り”をテーマにした連作短編
「あの子の神さま」町田そのこ