商談・プレゼンのスキルをAI×10指標で数値化！ HRインスティテュート「ストーリーテリング診断」
記事ポイント株式会社HRインスティテュートが「ストーリーテリング診断」を2026年5月1日より提供開始AIとコンサルタントのハイブリッド診断で、ストーリーテリングスキルを10指標に分解して可視化商談・プレゼン・会議など実際の場面をテーマに、インプットから診断レポートまでをワンセットで提供
「きちんと説明しているのに、なぜか伝わらない」--ビジネスの現場でそんな壁を感じたことはないでしょうか。
HRインスティテュートは、説明をステークホルダーの心に残る物語へと変える力「ストーリーテリング」を、AIとコンサルタントの両面から診断・可視化する新サービスの提供を始めます。
感覚や主観に頼りがちだったスキルを10の指標に分解し、誰もが体系的に磨ける技術として届けます。
HRインスティテュート「ストーリーテリング診断」
サービス名：ストーリーテリング診断提供開始日：2026年5月1日（金）提供元：株式会社HRインスティテュート申込方法：公式サイトに掲載されます
1993年創業の企業・組織向け人材育成・組織開発会社、HRインスティテュートが提供を開始した「ストーリーテリング診断」は、ビジネスにおける発信力を底上げするサービスです。
商談・プレゼンテーション・会議など受講者が実際に直面する場面をテーマに設計し、研修・動画によるインプットから実践・診断レポートの受け取りまでをワンセットで完結させます。
情報過多の現代では、正論やデータだけで多様な価値観を持つステークホルダーを動かすことは難しくなっています。
事業の強みや提供価値が”説明”にとどまり、聞き手の記憶に残らない・メッセージが浸透しないという課題に対し、同サービスはAIによる多角的分析とコンサルタントの洞察を掛け合わせた「ハイブリッド診断レポート」で応えます。
10指標によるスキルの可視化
ストーリーテリング診断の核心は、個人のセンスとして曖昧に扱われてきたスキルを、戦略・内容・表現の3領域・10指標に体系化した点にあります。
感覚的な評価に終わらせず、具体的な数値と言語でスキルを解剖することで、何をどう改善すればよいかが明確になります。
10指標の内訳は、戦略面として（1）導入効果・（2）聴衆適合性・（3）ストーリー構成、内容面として（4）メッセージの一貫性・（5）具体性・専門性・（6）感情喚起性、表現面として（7）言葉の選択・簡潔性・（8）締めの効果・（9）情熱の伝達・（10）ビジュアルの活用です。
診断レポートでは10要素の現状把握に加え、個別の「強み」「課題」、具体的な改善アクションが提示されます。
ハイブリッド診断レポートの仕組み
診断は、受講者が実際にストーリーテリングを実践する場面を講師がリアルタイムでチェックし、その場でフィードバックを行うところから始まります。
さらに実践の様子を動画で収録し、後日AIによるデータ分析とコンサルタントの洞察を組み合わせたレポートとして返却します。
「ヒューマン」と「AI」という二つの目線が重なることで、直感だけでは見えづらい課題が浮き彫りになります。
一人ひとりの状況に即した気づきを与え、自律的な成長を促す設計です。
利用は同社の研修サービスへの付帯が基本となり、申し込み後に対象者・テーマなどの要件をヒアリングしたうえでテーマが最適化されます。
「ストーリーテリング診断」は、1993年創業のHRインスティテュートが蓄積してきたコンサルティング・研修の知見と、AIの客観分析を融合させた新サービスです。
商談やプレゼンで「伝えたはずが伝わっていない」と感じているビジネスパーソンや、チームの発信力を組織的に底上げしたい人事・研修担当者にとって、スキルの現在地を数値で把握できる実践的な入口となります。
HRインスティテュート「ストーリーテリング診断」の紹介でした。
よくある質問
Q. 「ストーリーテリング診断」の提供開始日はいつですか。
A. 2026年5月1日（金）から提供が開始されています。
Q. 診断レポートはどのような形で受け取れますか。
A. 研修・実践の場で講師によるその場でのフィードバックが行われ、実践の様子を収録した動画をもとにAI分析とコンサルタントの洞察を組み合わせたレポートが後日返却されます。
Q. ストーリーテリング診断は単体で申し込めますか。
A. HRインスティテュートの研修サービスへの付帯利用が基本となっています。
詳細は公式サイトに掲載されます。
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