“感謝”の気持ちを伝えるスペシャル・プログラム！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「Thanks Love Month 2026(サンクス・ラブ・マンス)」オープニングセレモニー

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、周りのあらゆる大切な人への“感謝”や“愛”の気持ちを伝えるスペシャル・プログラム「Thanks Love Month 2026（サンクス・ラブ・マンス 2026）」が、2026年5月8日（金）から6月21日（日）まで開催されます。

開催前日となる5月7日（木）、プレスプレビューとしてオープニングセレモニーが実施されました。

初披露となった新グリーティング・ショーの様子など、セレモニーの模様をレポートします☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「Thanks Love Month 2026(サンクス・ラブ・マンス)」オープニングセレモニー

開催日：2026年5月7日（木）

開催場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／Stage 33

Stage 33にて開催されたオープニングセレモニー。

まずは、合同会社ユー・エス・ジェイ シニア・バイス・プレジデント CMO／マーケティング本部長の黒川浩延氏が登壇し、開会挨拶が行われました。

5年目を迎える「Thanks Love Month」開催に向けての想いや本年の各プログラムの紹介が行われたほか、20代〜60代男女1000人を対象に実施した“感謝”に関する自主調査結果のプレゼンテーションが実施されました。

続いて、同日より東京（サナギ新宿前イベントスペース）で開催されている出張イベント「“ありがとう”で咲かせる花屋さん」の特設会場と中継をつなぐ場面も。

東京の会場からは、セサミストリートの仲間たちが生中継でイベントの様子を紹介してくれました。

新グリーティング・ショー「ギフト・オブ・サンクス 〜サンクス・ラブ・マンス〜(ショートVer)」を初披露

セレモニーの中盤では、2026年にパークへ初登場する新グリーティング・ショー「ギフト・オブ・サンクス 〜サンクス・ラブ・マンス〜」のショートVerが先行公開されました！

ショーの音楽とともに、ウッディー・ウッドペッカー、ウィニー・ウッドペッカー、

スヌーピー、チャーリー・ブラウンとエンターテイナーたちがステージに登場。

ゲストへのダンスレクチャーが行われた後、会場が一体となって「サンクス・ラブ・ダンス」を披露し、歌とダンスを通じて楽しく“ありがとう”の気持ちを伝え合いました。

華やかな開幕宣言＆フォトセッション

セレモニーの最後には、再び黒川CMOが登壇し、開幕宣言とフォトセッションが行われました。

会場のゲスト全員が手元の花を掲げる中、MCの「今日は、誰の日にしますか？ サンクス・ラブ・マンス、スタート！」という掛け声に合わせて、全員で「ありがとう〜！」とコール。

掛け声とともに華やかな紙吹雪が舞い上がり、「Thanks Love Month 2026」のスタートをお祝いしてセレモニーは幕を閉じました。

5年目を迎え、パーク内でのグリーティング・ショーが初登場するなど、さらに進化する“感謝”と“愛”を拡げる感謝月間。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「Thanks Love Month 2026」オープニングセレモニーのレポートでした☆

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