元女子プロレスラーでタレントの佐々木健介（59）、北斗晶（58）夫妻の長男・佐々木健之介さん（27）が6日、自身のインスタグラムを更新。妻でプロレスラーの凛（33）の引退試合を報告した。

「昨日凛ちゃんがプロレス引退しました！まずは改めてお疲れ様でした！」と妻をねぎらい。「今回は引退試合ということで、プロレス界とは全く関係のない家族、親戚、自分が日頃からお世話になってる皆さん、友達たちなど、沢山の人たちがゴールデンウイークにも関わらず横浜まで応援しに来てくれて、妻は恵まれると思います。そして、会場に来れなかった人たちからもわざわざお花などを送っていただき、感謝しかないです。皆さんお忙しい中ありがとうございました」と感謝した。

「そして、誰もが絶対に間に合わないだろうと思っていた母も生放送後に駆けつけてくれて、奇跡的に間に合いました！」と生放送を途中退席して奇跡的に間に合った母についても触れ、「やっぱもってるわ…」と感心。

「本当に色んな人からの愛を感じた一日でした 皆さんありがとうございました！」と記した。

凛も自身のインスタグラムで「2026.5.5 マーベラス10周年横浜BUNTAI 凛 引退しました！！！！」と引退を報告。「たった10年と思われるかもしれませんが 私の中での10年間はとっっても大きいです」とつづった。

「所属ではありませんでしたが プロレスラー凛の生みの親である長与さんと育ててくれたマーベラスには本当に感謝しかありません。そして復帰して約半年でしたが 凛を応援して下さったファンの皆さん 本当にありがとうございました」と記した。

妻はプロレスラーの凛で、2022年5月に結婚。当初は別居婚だったが、その後、凛が健之介さんがいるカナダに渡り、23年8月に長女が誕生したが、昨年7月、カナダから日本へ拠点を移した。