レースクイーン（レースアンバサダー）でグラビアアイドルの新田妃奈（26）が6日までにインスタグラムを更新。カフェでくつろぐ私服ショットを公開した。

新田は「『甘美な誘惑』みてね」とつづり、ランジェリー姿の3rd DVDのオフショットを披露した。

続けて「空き時間にカフェに行ってきました」などと私服ショットも公開した。「おともだちに撮ってもらった写真並べてたら、途中抜けて電話してたら長すぎて、不機嫌になっちゃって（3枚目）」と振り返り、「でも、パンオショコラ食べたら機嫌よくなった彼女（4、5枚目）って感じでびっくり笑」とつづった。「髪の色も染めたてのブランでいい感じ」とハートマークを添えた。

この投稿に「美人すぎる」「いつも可愛い」などのコメントが寄せられている。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。25年4月にグラビアデビュー。7月の1stDVD「ひな祭り」に続き、11月には2ndDVD「えちえちプリンセス」、26年4月に3rdDVD「甘美な誘惑」を発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。25年11月に行われた格闘技イベントの「RIZINガール2026」最終オーディションで新メンバーに選出された。特技は暗算。血液型A。