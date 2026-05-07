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【危険】会社がこの状態だと銀行評価は0点です！今すぐ対策をしてください！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

これまで延べ1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔が、YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」にて「【危険】会社がこの状態だと銀行評価は0点です！今すぐ対策をしてください！」と題した動画を公開した。動画では、経営を安定させる最強のアイテムとして「債務償還年数」を取り上げ、銀行が企業をどう評価しているか、その核心を解説している。



債務償還年数とは、会社が稼ぎ出しているキャッシュで、抱えている借金を何年で返し終わるかを表す指標である。市ノ澤は「実はこの債務償還年数は銀行員が重視している項目だから、経営者には必ず知っておいてほしい」と語り、金融機関からの融資において極めて重要な判断基準となっていることを強調した。



動画では、債務償還年数の計算式として「標準的」「厳しめ」「緩め」の3パターンを紹介。金融機関によって採用する計算式は異なるものの、市ノ澤は「厳しめでやっておけば間違いない」と断言する。厳しめの計算式は、運転資金も含めた借入金の総額を、稼ぎ出しているキャッシュ（一般的には経常利益＋減価償却費－税金）で割ることで算出される。



算出された年数が長すぎる場合、金融機関からは「返済能力に対してお金を借りすぎている」と判断されてしまう。市ノ澤は「10年超えだと危険」であり、仮に30年を超えると新規の借入はほぼ不可能になると説明する。一方で、債務償還年数が1年以内であれば「実質無借金状態に近い」として銀行の評価は満点となり、融資が非常に受けやすくなる。



では、どうすれば債務償還年数を短くできるのか。借金そのものを減らそうと手元の現金を切り崩しても、資金繰りが悪化するだけで意味がない。市ノ澤は「稼ぐ利益を増やしていくしかない」と指摘し、節税目的で利益を減らす行為はキャッシュを残せず、かえって銀行からの評価を下げてしまうと警鐘を鳴らした。



最後に市ノ澤は、「金融機関に評価されたければ借金を返せるキャッシュフローを稼ぎ出せ！」という格言で動画を締めくくった。会社の存続を左右する債務償還年数の本質を突いた解説は、多くの経営者にとって自社の財務状態を見直す重要な気づきとなるはずだ。