―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月30日から1日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<5367> ニッカトー 東Ｓ -11.49 5/ 1 本決算 0.35

<5906> エムケー精工 東Ｓ -10.92 5/ 1 本決算 -21.26

<299A> クラシル 東Ｇ -10.70 5/ 1 本決算 2.20

<4107> 伊勢化 東Ｓ -6.42 5/ 1 1Q -1.45

<8165> 千趣会 東Ｓ -3.79 5/ 1 1Q 赤縮



<9799> 旭情報 東Ｓ -1.01 5/ 1 本決算 6.58

<6467> ニチダイ 東Ｓ -0.58 5/ 1 本決算 赤縮



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。



株探ニュース