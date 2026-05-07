―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月30日から1日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<5367> ニッカトー 　　東Ｓ 　 -11.49 　　5/ 1　本決算　　　　0.35
<5906> エムケー精工 　東Ｓ 　 -10.92 　　5/ 1　本決算　　　-21.26
<299A> クラシル 　　　東Ｇ 　 -10.70 　　5/ 1　本決算　　　　2.20
<4107> 伊勢化 　　　　東Ｓ　　 -6.42 　　5/ 1　　　1Q　　　 -1.45
<8165> 千趣会 　　　　東Ｓ　　 -3.79 　　5/ 1　　　1Q　　　　赤縮

<9799> 旭情報 　　　　東Ｓ　　 -1.01 　　5/ 1　本決算　　　　6.58
<6467> ニチダイ 　　　東Ｓ　　 -0.58 　　5/ 1　本決算　　　　赤縮

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。

株探ニュース