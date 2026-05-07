俳優田中圭（41）が、鈴木おさむ氏（54）が書き下ろし演出する舞台「母さん、ラブソングです。」（7月31日〜8月16日、東京芸術劇場プレイハウスほか全国巡演）に主演することが6日、分かった。田中が舞台に出演するのは昨年6月以来となる。2人のタッグは4作目で、信頼を寄せる鈴木氏の作品で、田中が“再始動”する。

鈴木氏は7日にXを更新し、田中について言及。「本日発表になりましたが、明日金曜日、僕のYouTubeに田中圭くんが出演してくれています。収録はすでに終わっています。田中圭くんがメディアに出演するのは、本当に久しぶりになります。そして番組の中でも発表していますが、今年の夏、田中圭くん主演の舞台を、僕が作・演出させていただきます」と書き出した。

続けて「田中圭くんとは、2011年の『芸人交換日記』から始まり、5年に一度のペースで舞台作品を一緒に作り続けてきました。圭くんも僕も、お互いを『戦友』と呼び合っています。そんな圭くんとの新しい舞台が、この夏、上演されます。5年前、前作の舞台が終わった時に、『また5年後にやろう』と約束していました」と打ち明けた。

「その後、僕は放送作家を辞めましたが、その約束だけは守ろうと思っていました。もともとは5人くらいの芝居として進んでいた作品でしたが、昨年いろいろなことがあり、最終的に、田中圭くんと、圭くんの事務所の後輩でもある矢崎広くんとの二人芝居になりました」と経緯を説明。

最後に「今回のYouTubeでは、その舞台のことはもちろん、この1年の思いや、ポーカー大会のことなども、かなり率直に語ってくれています。なんか、久々にドキドキしました。面白くて、収録しながら僕自身かなり興奮しました。こんなタイミングでの田中圭のポーカー大会のニュース。さすがです（笑）明日金曜日夕方5時、配信されます！ ぜひ、明日ご覧ください」と締めくくった。

田中はシンガー・ソングライターを演じる。かつてヒットを飛ばしたが、酒で問題を起こし活動自粛中の設定という。事務所の後輩でもある矢崎広（38）が、弟でマネジャーを演じる。兄弟にとって大切な母への思いや愛憎、過去に向き合う姿を描く二人芝居だ。