「Amazon」創業者のジェフ・ベゾス氏が、今年のメットガラ開催にあたり最大2000万ドル（約30億円）を出資したと報じられている。毎年5月の第1月曜日に開催される世界的ファッションイベントを巡り、富と影響力、そして文化機関への関与をめぐる議論が強まる中での動きとなった。



【写真】「メットガラ」にしては控えめ シックなドレスで登場したローレン・サンチェス氏

ベゾス氏と、妻でキャスターのローレン・サンチェス氏は、ニューヨークのメトロポリタン美術館コスチューム・インスティテュートの年次チャリティーイベントであるメットガラで名誉共同議長を務めた。ほかにビヨンセ、ニコール・キッドマン、ヴィーナス・ウィリアムズ、そして長年主催を担ってきた元「ヴォーグ」誌編集長のアナ・ウィンター氏が名を連ねる。



現地時間5月4日夜に開催されたメットガラは、ファッション界で最も注目度の高いイベントのひとつで、アナ・ウィンター・コスチューム・センターの資金調達を目的としてきた。今年のテーマは「コスチューム・アート」。ベゾス氏の総資産が2300億ドル超（約35兆円）とされることもあり、巨大資本が文化機関を形作る在り方が改めて問われている。



元「ヴォーグ」編集者ウィリアム・ノーリッチ氏はページ・シックスに対し、「ベゾス夫妻は、今のアメリカンドリームを象徴する地位、富、スタイルの存在だ」と語った。さらに、「彼らは誇示的な消費を体現しているし、アナ・ウィンターのお墨付きを持っている」と続けている。



ウィンター氏は今年初めに「ヴォーグ」の編集実務から退いた後も、コンデナストの最高コンテンツ責任者としてイベントを監督。2024年のガラでは3100万ドル（約47億円）を集めたとされる。同メディアによると、ウィンター氏が2年程度前にイベントの資金提供者としてベゾス氏に参加を呼び掛けていた可能性があり、今回の協賛額は1000万～2000万ドル（約15億～30億円）と伝えられている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）