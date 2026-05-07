チップとデールの好物ナッツ入り。「東京ばな奈」コラボで新作チョコレートサンドとクリアバッグが登場

「東京ばな奈」とディズニーがコラボレートしたスイーツショップ『Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈』が、「チップ＆デール/バニラチョコレートサンド」とオリジナルグッズを新発売。2026年5月7日から、東京駅一番街にある『東京ばな奈s』をはじめとする店舗にて販売される。

※すべて価格は税込み

ディズニーの人気キャラ、チップとデールの由来は家具職人だった！

チップとデールはシマリスのキャラクター。黒い鼻で歯が1本なのがチップ、赤い鼻で歯が2本あるのがデール。兄弟ではなく、親友だ。1943（昭和18）年に公開された短編アニメ映画『プルートの二等兵』で原型となるリスが初めて登場し、名前がついたのは1947（昭和22）年公開の短編アニメ映画『リスの住宅難』。名前の由来は、18世紀に活躍したイギリスの家具職人、トーマス・チッペンデールから。

そしてチップとデールには憧れのマドンナがいる。1952（昭和27）年公開の短編アニメ映画『リスの音楽合戦』に登場する、ナイトクラブの歌姫クラリス。いわゆる小悪魔的な性格で、チップとデールは手のひらで転がされている。登場作品はこの1本だが、東京ディズニーリゾートでショーやパレードにも登場するくらい人気キャラクターだ。

好物のナッツ入り！ チョコナッツ生地でホワイトショコラをサンド

今回はチップとデールに、クラリスの3匹が主役になった新作「チップ＆デール/バニラチョコレートサンド」を発売。夏のレジャーやイベントに大活躍間違いなしのオリジナルグッズも登場する。一部の商品は先行販売している公式ストアで、すでに完売となるなど人気の様子がうかがえる。早速内容を見ていこう。

チップ＆デール/バニラチョコレートサンド 8枚入 1188円、スペシャル缶（12枚入） 2180円

チップ＆デール/バニラチョコレートサンド 8枚入 1188円、スペシャル缶（12枚入） 2180円

チップ＆デール/バニラチョコレートサンド 8枚入 1188円

チップ＆デール/バニラチョコレートサンド スペシャル缶（12枚入） 2180円

バニラアイスのような香りが溢れるホワイトショコラを、木の実が大好きなチップとデールも大満足のチョコナッツ生地にサンド。絵柄は全部で4種類。8枚入ボックスには、チップ、デール、クラリスの3匹で夏のバカンスを楽しむ様子が、スペシャル缶には泳ぎや波乗りを一緒に楽しむチップとデールが描かれている。見ているだけで、常夏のリゾートにいるような、うきうきした気分になれそう！

チップ＆デール/アクリルキーホルダー 850円

チップ＆デール/バニラチョコレートサンド スペシャル缶 アクリルキーホルダーセット 2800円

チップ＆デール/アクリルキーホルダー 850円

夏の日差しできらっと輝くアクリルキーホルダーは、星形のミニチャーム付き。セットで使っても、それぞれお気に入りのカバンやポーチに分けてもOK。スペシャル缶をセットにした「スペシャル缶 アクリルキーホルダーセット」も登場！ プレゼントや自分へのご褒美にして楽しんで。

夏のレジャーに欠かせない！ クリアバッグやフェイスタオルが登場

チップ＆デール/クリアメッシュバッグ 2090円

チップ＆デール/クリアメッシュバッグ 2090円

チップ＆デール/クリアメッシュバッグ裏面

トレンドのクリア素材と、側面にメッシュを合わせた夏らしい「クリアメッシュバッグ」はこれから行く機会の増える水辺のレジャーにぴったり。Dカンがついているので、お気に入りのショルダーストラップやキーホルダーを付けて楽しめるのが嬉しいポイント。

チップ＆デール/クリアメッシュポーチ 1375円

チップ＆デール/クリアメッシュポーチ 1375円

チップ＆デール/クリアメッシュポーチ内面

クリア素材とメッシュの組み合わせは、ビーチやスパなどリゾートシーンで大活躍！ 内ポケットがついているので小物を整理して持ち歩ける。「クリアメッシュバッグ」と組み合わせて使うのがおすすめ。

チップ＆デール/フェイスタオル 1350円

チップ＆デール/フェイスタオル 1350円

「バニラチョコレートサンド 8枚入」のボックスと同じデザインで仕上げたフェイスタオル。レジャーシーンでは肩にかけて日差しよけにできる、使いやすいサイズ感。

取扱店舗は公式サイトからチェックしよう。

【画像】「東京ばな奈」×「ディズニー」に新作！ チップとデールが夏を楽しむバニラチョコレートサンド＆グッズ（9枚）