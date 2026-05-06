【5月7日】今日の決算発表50社　注目度S：日本電技

【5月7日】注目銘柄 8社

【注目度S級】

☆日本電技（1723） 本決算 建設業

Focus：空調計装の既設工事好調による粗利率の改善。営業益の通期進捗、空調セグメントの利益率、増配・分割後の還元方針に注目

5月8日発表予定 49社

【建設業】

世紀東急工業（1898） 本決算 建設業

Point：道路舗装の受注残と資材高騰の影響、営業利益率をチェック

ヤマト（1967） 本決算 建設業

Point：空調設備工事の進捗と通期予想、受注単価の動向を確認

住友林業（1911） 1Q 建設業

Point：米国住宅市場の動向と、円安による為替差益、受注残をチェック

【食料品】

日東富士製粉（2003） 本決算 食料品

Point：原料小麦価格の転嫁状況と、製粉・食品部門のセグメント利益

中部飼料（2053） 本決算 食料品

Point：配合飼料の販売価格と原料安の恩恵、畜産部門の回復度を注視

味の素（2802） 本決算 食料品

Point：海外食品の成長性と、アミノサイエンス事業の利益率改善に注目

イフジ産業（2924） 本決算 食料品

Point：液卵のシェア維持と、原材料価格の安定による利益改善をチェック

【情報・通信業】

デジタルアーツ（2326） 本決算 情報・通信業

Point：セキュリティ製品の契約更新率と、公共・企業向け売上の伸び

キューブシステム（2335） 本決算 情報・通信業

Point：DX案件の受注状況と、エンジニア稼働率、営業益の前年同期比

ニフティライフスタイル（4262） 本決算 情報・通信業

Point：不動産・求人サイトの送客数増加と、広告宣伝費の対売上比

日本通信（9424） 本決算 情報・通信業

Point：ローカル5G等の新サービス進捗と、ARPU（顧客単価）の推移

アイネス（9742） 本決算 情報・通信業

Point：自治体向けシステムの標準化需要と、金融向け受注の動向

ユーザーローカル（3984） 3Q 情報・通信業

Point：AIツールの導入社数拡大と、高水準な営業利益率の維持を注視

インテージHD（4326） 3Q 情報・通信業

Point：市場調査のデジタルシフト進捗と、販管費の抑制、営業益の伸び

コロプラ（3668） 2Q 情報・通信業

Point：新作タイトルの寄与と、既存ゲームの減衰速度、研究開発費

HENNGE（4475） 2Q 情報・通信業

Point：ARR（年間経常収益）の成長率と、解約率の低位安定を確認

アクシス（4012） 1Q 情報・通信業

Point：金融・公共向けDX案件の進捗と、エンジニア採用の進捗

東計電算（4746） 1Q 情報・通信業

Point：特定業種向けシステムの安定収益と、高配当の維持、営業益

【サービス業】

ランシステム（3326） 本決算 サービス業

Point：店舗展開の採算性と、不採算店閉鎖による利益体質の変化を確認

リソルHD（5261） 本決算 サービス業

Point：ホテル稼働率の回復状況と、ゴルフ事業の安定収益をチェック

東京會舘（9701） 本決算 サービス業

Point：宴会・婚礼の単価上昇と稼働率、利益率の前年同期比をチェック

インソース（6200） 2Q サービス業

Point：研修実施回数の推移と、ITスキル研修の需要、営業益の前年比

アドウェイズ（2489） 1Q サービス業

Point：広告主の出稿意欲と、自社開発プロダクトの収益貢献を注視

いであ（9768） 1Q サービス業

Point：環境コンサルの官公庁案件受注と、災害復旧関連の動向を確認

【鉄鋼】

東京鐵鋼（5445） 本決算 鉄鋼

Point：鉄スクラップ価格と製品価格の差（スプレッド）と配当性向

【金属製品】

ワイズHD（5955） 本決算 金属製品

Point：建築用ねじの需要動向と、製造コスト管理による営業益の推移

【機械】

SANEI（6230） 本決算 機械

Point：水栓金具の住宅向け需要と、新製品の寄与による利益率を注視

タダノ（6395） 1Q 機械

Point：北米向け建機需要と、為替影響、製品価格改定による利益改善

【電気機器】

TOA（6809） 本決算 電気機器

Point：音響・防災設備の更新需要と、海外市場の回復、営業益をチェック

横河電機（6841） 本決算 電気機器

Point：制御事業の受注残と、エネルギー分野の投資動向、通期予想

共和電業（6853） 1Q 電気機器

Point：自動車・インフラ向け計測器の受注と、研究開発投資の動向

【精密機器】

助川電気工業（7711） 2Q 精密機器

Point：核融合・半導体関連の受注増と、中長期的な通期予想の修正

クリエートメディック（5187） 1Q 精密機器

Point：カテーテル等の医療機器輸出と、原材料高の価格転嫁の進捗

【卸売業】

SHINKO（7120） 本決算 卸売業

Point：半導体製造装置向け販売と、在庫水準、営業利益の回復を確認

スズデン（7480） 本決算 卸売業

Point：FA機器の在庫調整状況と、半導体関連の受注回復をチェック

日本ライフライン（7575） 本決算 卸売業

Point：自社開発品の販売比率と、症例数回復による売上の伸びを確認

長瀬産業（8012） 本決算 卸売業

Point：半導体材料の需要動向と、投資有価証券の売却益、配当方針

ヨンキュウ（9955） 本決算 卸売業

Point：養殖魚の輸出動向と、飼料価格の変動が利益に与える影響

ダイトロン（7609） 1Q 卸売業

Point：半導体・電子部品の在庫調整進捗と、次期以降の受注見通し

【小売業】

ノジマ（7419） 本決算 小売業

Point：買収したPC事業のシナジーと、家電販売の既存店売上高に注目

スクロール（8005） 本決算 小売業

Point：EC物流受託の拡大と、通販事業の収益改善、増配の有無を注視

アクシアル リテイリング（8255） 本決算 小売業

Point：食品値上げへの消費者の反応と、既存店客数・客単価の変化

セキド（9878） 本決算 小売業

Point：ブランド品販売の回復と、コスト削減による黒字定着をチェック

MonotaRO（3064） 1Q 小売業

Point：新規顧客獲得数と、物流拠点稼働による利益率への影響を確認

【証券、商品先物取引業】

スパークス・グループ（8739） 本決算 証券、商品先物取引業

Point：運用資産残高（AUM）の増減と、成功報酬の計上額をチェック

【倉庫・運輸関連業】

ファイズHD（9325） 本決算 倉庫・運輸関連業

Point：EC配送需要の維持と、人件費上昇の価格転嫁、営業益を確認

【医薬品】

協和キリン（4151） 1Q 医薬品

Point：主力品のグローバル販売額と、研究開発費の推移、通期進捗

シンバイオ製薬（4582） 1Q 医薬品

Point：抗がん剤等の販売数量と、自社販売体制による利益率の改善

【その他製品】

イトーキ（7972） 1Q その他製品

Point：オフィス移転・改装需要の取り込みと、構造改革による利益率

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。