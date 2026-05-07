SUPER EIGHT・横山裕、高木菜那＆永尾柚乃と茨城日帰り旅ロケ 生放送のスタジオで“プレゼント”も
SUPER EIGHT・横山裕、高木菜那（※高＝はしごだか）、永尾柚乃が、7日放送の日本テレビ系『ヒルナンデス！』（前11：55〜後1：55）にVTR出演し、茨城・日帰りのんびり旅の模様を届ける。
【番組カット】柚乃ちゃんの激渋食レポに驚く横山裕
年間100万人以上が訪れる那珂湊おさかな市場では、ネタがデカすぎる回転寿司・市場寿しに潜入。皿からはみ出る巨大なマグロ赤身が2貫で165円、8種類の旬の魚介が山盛りの海鮮軍艦が385円など、水産会社直営ならではの鮮度と安さで、驚がくのコスパを誇り、1時間待ちが当たり前の大人気店となっている。永尾は超特大なネギトロ軍艦を口いっぱいにほおばりながら、ガリを要求。激渋な食レポに横山が「俺が食べられるようになったのは30超えてからやぞ！」とツッコむほどの食通ぶりを発揮する。
日本一のメロンの産地・鉾田市にある深作農園を訪れた北海道出身の高木は、メロン大国・茨城の極上メロンを実食し、「果汁です！」とそのみずみずしさに驚きを隠せない。また、総重量1キロを超えるメロン型のバウムクーヘンや、水分の代わりにすべてメロン果汁で生地をこねた、1日300個限定のメロンパンなどを堪能する。
筑波山のふもとにある神生バラ園では、2026年発表の紫色のバラ・クロノスフィアや1827年に発見された緑のバラなど、20種類以上の希少な品種が登場する。バラ摘み体験で横山は、翌日に誕生日を控えた榊原郁恵のために、淡い系の大人な花束を制作。生放送のスタジオで直接プレゼントする。
最年少の9歳・永尾がポジティブ全開でリードし、それに応える横山・高木の世代を超えたトリオの息の合ったかけ合いが見どころとなる。
【番組カット】柚乃ちゃんの激渋食レポに驚く横山裕
年間100万人以上が訪れる那珂湊おさかな市場では、ネタがデカすぎる回転寿司・市場寿しに潜入。皿からはみ出る巨大なマグロ赤身が2貫で165円、8種類の旬の魚介が山盛りの海鮮軍艦が385円など、水産会社直営ならではの鮮度と安さで、驚がくのコスパを誇り、1時間待ちが当たり前の大人気店となっている。永尾は超特大なネギトロ軍艦を口いっぱいにほおばりながら、ガリを要求。激渋な食レポに横山が「俺が食べられるようになったのは30超えてからやぞ！」とツッコむほどの食通ぶりを発揮する。
筑波山のふもとにある神生バラ園では、2026年発表の紫色のバラ・クロノスフィアや1827年に発見された緑のバラなど、20種類以上の希少な品種が登場する。バラ摘み体験で横山は、翌日に誕生日を控えた榊原郁恵のために、淡い系の大人な花束を制作。生放送のスタジオで直接プレゼントする。
最年少の9歳・永尾がポジティブ全開でリードし、それに応える横山・高木の世代を超えたトリオの息の合ったかけ合いが見どころとなる。