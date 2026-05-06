Poppin'Party×Roselia合同ライブ「DREAMS GO ON」開催！BanG Dream! 13th☆LIVEの開催やRoselia 10th Anniversary Best Album詳細も発表！

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2026年5月3日(日)、有明アリーナにて、Poppin’Party×Roselia 合同ライブ「DREAMS GO ON」(主催：株式会社ブシロードミュージック)が開催された。

Poppin’PartyとRoseliaによる合同ライブは、2021年8月に富士急ハイランド・コニファーフォレストで開催されたBanG Dream! 9th☆LIVE「The Beginning」以来、約5年ぶり。本公演は今年4月に台北で開催された、BanG Dream! Special LIVE in TAIPEI DAY2 : Poppin’Party×Roselia「DREAMS GO ON」に続く国内公演として、満員御礼の熱気立ち込める中、幕を開けた。

まず1曲目のRoselia「BLACK SHOUT」では、Poppin’Partyから戸山香澄を交えたステージを披露し、会場は一段と熱を帯びると、両バンドともに新旧の代表曲を織り交ぜながら、最新Singleより「Talk to My Tone」「どきどきデエト」をライブ初披露。

本編後半では両バンドが交互に間髪入れず楽曲を演奏するほか、アンコールではお互いのバンドの楽曲をカバーし合う演出も。Poppin’PartyがRoseliaの楽曲「BRAVE JEWEL」を、RoseliaがPoppin’Partyの楽曲「ときめきエクスペリエンス！」をカバー披露した。

さらに本編ラストの「FIRE BIRD」、アンコールの「キズナミュージック♪」は両バンドによるコラボレーションとして合同で演奏するなど、合同ライブならではのパフォーマンスでも会場を盛り上げ、大歓声に包まれながら公演は幕を下ろした。

新情報として、BanG Dream! 13th☆LIVEの開催や、本公演のBlu-ray化、Poppin’Party 23枚目のSingleのリリースが発表された。

また、2027年に結成10周年イヤーを迎えるRoseliaからは、10th Anniversary Best Albumの詳細が発表され、8月29日(土)・30日(日)に開催される同Albumのリリース記念ライブ2DAYSへの期待感も高まった。

両バンドの今後の活動にも引き続き注目だ。

Poppin’Party×Roselia 合同ライブ「DREAMS GO ON」

2026年5月3日(日) 開場16:30／開演18:00

有明アリーナ

出演

Poppin’Party (愛美、大塚紗英、西本りみ、大橋彩香、伊藤彩沙)

Roselia （相羽あいな、工藤晴香、中島由貴、櫻川めぐ、志崎樺音）

公演詳細はこちら

https://bang-dream.com/events/ppp-roselia2026/

セットリスト

＜Roselia×戸山香澄 from Poppin’Party＞

M1. BLACK SHOUT



M2. Requiem for Fate

M3. Steadfast Spirits

M4. Talk to My Tone

M5. Song I am.

M6. ROZEN HORIZON



M7. Dreamers Go!

M8. どきどきデエト

M9. Hello! Wink!

M10. Moonlight Walk

M11. Drive Your Heart



M12. R



M13. Light Delight



M14. ZEAL of proud



M15. Live Beyond!!



M16. Sing Alive



M17. ティアドロップス



M18. FIRE BIRD



EN1. BRAVE JEWEL



EN2. ときめきエクスペリエンス！



EN3. キズナミュージック♪

セトリプレイリスト公開中

https://bmu.lnk.to/ppp-roselia2026pr

●ライブ情報

BanG Dream! 13th☆LIVE

DAY1 : Poppin’Party

2026年10月10日(土) 開場16:30／開演18:00(予定)

DAY2 : 夢限大みゅーたいぷ

2026年10月11日(日) 開場16:30／開演18:00(予定)

DAY3 : RAISE A SUILEN

2026年10月12日(月・祝) 開場16:30／開演18:00(予定)

会場：東京ガーデンシアター

出演：DAY1：Poppin’Party、DAY2：夢限大みゅーたいぷ、DAY3：RAISE A SUILEN

チケット

・3DAYS通しチケット：23,100円(税込)

・プレミアムシート(特製グッズ付き)：23,100円(税込)

・一般指定席(特製グッズ付き)：16,500円(税込)

・一般指定席：11,000円(税込)

下記3タイトルの初回生産分に封入の最速先行抽選申込券で、各バンドの公演にご応募いただけます。

3DAYS通しチケットはいずれの申込券でもご応募いただけます。

最速先行抽選申込券 封入タイトル

・4月29日(水)リリース Poppin’Party 22nd Single「どきどきデエト」

・5月13日(水)リリース 夢限大みゅーたいぷ 4th Single「超惑星Xへの旅」

・6月10日(水)リリース RAISE A SUILEN 15th Single「WHAT AN EXPLOSION」

3DAYS通しチケット

・受付期間：2026年5月3日(日) 21:00 〜 7月13日(月) 23:59

※座席は一般指定席となります。各公演のチケット特典グッズは付属いたしません。

※Poppin’Party 22nd Single「どきどきデエト」・夢限大みゅーたいぷ 4th Single「超惑星Xへの旅」・RAISE A SUILEN 15th Single「WHAT AN EXPLOSION」いずれかの初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。

各公演チケット

DAY1 : Poppin’Party

受付期間：2026年5月3日(日) 21:00 〜 7月13日(月) 23:59

※Poppin’Party 22nd Single「どきどきデエト」初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。

DAY2 : 夢限大みゅーたいぷ

受付期間：2026年5月13日(水) 10:00 〜 7月13日(月) 23:59

※夢限大みゅーたいぷ 4th Single「超惑星Xへの旅」初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。

DAY3 : RAISE A SUILEN

受付期間：2026年6月10日(水) 10:00 〜 7月13日(月) 23:59

※RAISE A SUILEN 15th Single「WHAT AN EXPLOSION」初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。

そのほか申込方法などの詳細は、下記バンドリ！公式HPをご確認ください。

チケット最速先行抽選

受付期間：2026年4月29日(水・祝) 10:00 〜 5月31日(日) 23:59

※申込券はRoselia 19th Single「Fear Nothing」の初回生産分に封入

Roselia「Lehre der Rose」 - Roselia 10th Anniversary Best Album「Lehre der Rose」リリース記念ライブ

2026年8月29日(土)・30日(日)

会場：有明アリーナ

チケット最速先行抽選

受付期間：2026年4月29日(水・祝) 10:00 〜 5月31日(日) 23:59

※申込券はRoselia 19th Single「Fear Nothing」の初回生産分に封入

公演詳細はこちら

https://bang-dream.com/events/lehre-der-rose/

公演詳細はこちら

https://bang-dream.com/13th-live/

●リリース情報

Poppin’Party×Roselia 合同ライブ「DREAMS GO ON」Blu-ray

詳細は後日発表予定

Poppin’Party 23rd Single

リリース決定

詳細は後日発表予定

Roselia 10th Anniversary Best Album

『Lehre der Rose』

2026年8月26日発売

【数量限定生産特装盤】

価格：￥33,000（税込）

【Blu-ray付生産限定盤】

価格：￥9,900（税込）

【通常盤】

価格：￥2,750（税込）

商品詳細はこちら

https://bang-dream.com/discographies/4181/

関連リンク

「BanG Dream!（バンドリ！）」公式サイト

https://bang-dream.com