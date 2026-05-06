Novel Core、アニメ『刃牙道』EDテーマ「Mountain Top」制作の裏側を収めたBehind The Scenesを公開！

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ロックシンガーとしての爆発力とラッパーとしての鋭さを兼ね備えた新世代ミクスチャーアーティスト・Novel Core。

そんな彼が、アニメ『刃牙道』のEDテーマとして書き下ろした最新曲「Mountain Top」の制作の裏側を収めたBehind The Scenesを公開した。

本楽曲は、共同制作者のJUGEMをプロデューサーに迎え、アニメ『刃牙道』のEDテーマとして書き下ろされた。

ロックを基軸にしながらも、多彩なNovel Coreの音楽ルーツを融合させた、ハードで緊張感のあるミクスチャーサウンドの上で、“強さ”と“戦う理由”を描き出す本楽曲は、「努力する者は、楽しむ者には勝てない」というテーマに、頂に立つ者が背負う孤独や犠牲、その先に広がる景色を重ねながら、山頂に近づくほど酸素が薄くなるような“強さの代償”をタイトルに投影。

アニメの世界観を落とし込んだ言葉のギミックと、緊迫感を帯びたトラックが生む高揚感の中で、鋭く畳みかけるラップとエモーショナルな歌唱が交錯し、強さの本質を鮮烈に突きつける1曲に仕上がっている。

今回公開されたBehind The Scenesは、共同制作者・JUGEMとのトラック制作の模様からレコーディングの裏側までを追いながら、「Mountain Top」が形作られていくリアルな瞬間を映し出した映像となっている。

●配信情報

アニメ『刃牙道』EDテーマ

「Mountain Top」

配信リンクはこちら

https://novelcore.lnk.to/MountainTop

●作品情報

アニメ『刃牙道』

＜あらすじ＞

世界一の格闘マニアである徳川光成が所有するスカイツリーの地下深くの研究所。そこで禁忌の実験が行われようとしていた…。

その実験とは最新鋭の科学技術によって伝説の剣豪、宮本武蔵の亡骸からクローンを作り出し、現世へと復活させる事。

究極の武、剣聖、天下無双とありとあらゆる強さの称号と賞賛をほしいままにしてきた武蔵の復活は、この現代の日本、いや世界中を震撼させ、非常事態へと叩き込む！！

地下闘技場戦士の面々や刃牙、そして勇次郎…すべての闘いに生きる者たちを巻き込んだ時代を超えた史上最強決定戦が今、幕を開ける…！！

2026年2月26日(木)よりNetflixにて世界独占配信！

●ライブ情報

PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026 -FINAL-

2026年6月26日(金) 東京

会場：豊洲PIT

チケット料金

スタンディング／指定席

一般：\7,800 (税込)

学割：\6,800 (税込)

※ドリンク代別

PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026

2026年5月29日(金) 北海道

会場：札幌 PENNY LANE24 (OPEN 18:00 / START 19:00)

お問い合わせ：マウントアライブ

050-3504-8700 (平日11:00〜18:00)

2026年5月31日(日) 宮城

会場：仙台 Rensa (OPEN 16:00 / START 17:00)

お問い合わせ：GIP

GIPお問合せフォーム (https://www.gip-web.co.jp/t/info)

2026年6月6日(土) 大阪

会場：大阪 BIGCAT (OPEN 17:00 / START 18:00)

お問い合わせ：YUMEBANCHI (大阪)

06-6341-3525 (平日12:00〜17:00)

2026年6月7日(日) 福岡

会場：福岡 UNITEDLAB (OPEN 17:00 / START 18:00)

お問い合わせ：キョードー西日本

0570-09-2424 (平日・土曜：11:00〜15:00)

2026年6月19日(金) 愛知

会場：名古屋 DIAMOND HALL (OPEN 18:00 / START 19:00)

お問い合わせ：サンデーフォークプロモーション

052-320-9100 (12:00〜18:00)

※開場 / 開演時間は変更となる場合がございます。

チケット料金

スタンディング

一般：\6,000 (税込)

学割：\5,000 (税込)

※ドリンク代別

チケット発売中

https://eplus.jp/novelcore/

＜Novel Core プロフィール＞

東京都出身、25歳。ラッパー、シンガーソングライター。

SKY-HI主宰のマネジメント / レーベル “BMSG” に第一弾アーティストとして所属。

高いラップスキルと繊細な歌唱技術を保有しながらも、等身大の言葉で紡ぐ飾らない表現力とパワフルなライブパフォーマンスが話題を呼び、幅広い世代から強い支持を集める。

ヒップホップとロックを軸に、様々なサブカルチャーを融合させた独自のミクスチャーサウンドは、ジャンルに縛られない自由な表現として高い評価を獲得。これまでに発表した全てのアルバム作品が主要チャートで日本1位を獲得するなど、その名を確かなものとしてきた。

2024年1月、日本武道館での単独公演を完全ソールドアウトで成功させ、翌2025年2月には自身初となるアリーナ単独公演を決行。

大型公演に限らず、全国各地のライブハウスを巡るツアーも精力的に展開し、圧倒的なライブ力と真摯な姿勢でファンダムとの強い信頼を築いている。

また、ライブの総合演出をはじめ、衣装のスタイリングからアートワークのデザインに至るまで、全てのクリエイティブにおいて一貫してNovel Core自身がディレクションを担っており、その鋭い感性は音楽シーンの枠を超えて高く評価されている。

FERRAGAMOやETROなどのトップメゾンのモデルにも起用されるなど、ファッション業界からの注目も高く、アーティストとしての表現領域をさらに広げている。

音楽、ファッション、アートワークなど、多種多様なカルチャーへの愛とそれを裏付ける実力で、Z世代を牽引する新世代ミクスチャーアーティスト。

©板垣恵介(秋田書店)／刃牙道製作委員会

関連リンク

Novel Coreオフィシャルサイト

https://novelcore.jp/

アニメ『刃牙道』公式サイト

https://baki-anime.jp/

Netflix作品ページ

https://www.netflix.com/bakidou