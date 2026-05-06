FRAM、6月25日発売予定の新作学園RPG『Villion:Code』のOPテーマ「Rebirth Code」＆EDテーマ「Echoes of Tomorrow」を収録したシングルを7月2日リリース決定！
数々の金字塔タイトルを世に送り出した“岡田耕始（『女神転生』、『ペルソナ』シリーズなど）”企画プロデュースの新たな学園RPG『Villion:Code』（読み：ヴィリオンコード）のOPテーマ＆EDテーマをFRAMが担当。約1年ぶりのリリースとなる本作のジャケットは、“イラストレーター・イリヤ・クブシノブ（『バースデー・ワンダーランド』、『攻殻機動隊 SAC_2045』など）“がキャラクターデザインを担当した『Villion:Code』のメインビジュアルを使用した表1と、撮りおろし写真を使用したデザインの表4。作品ファンもFRAMファンも、どちらも楽しめるリバーシブル仕様となっている。
『Villion:Code』公式サイトではFRAMのコメントも掲載中。あわせて、ぜひチェックしてほしい。
https://www.compileheart.com/vc/sound/
また、FRAMのサイン色紙およびノベルティセットが当たる、ウィッシュリスト登録・予約購入キャンペーンをGW期間にあわせて開催。対象ストアにてウィッシュリスト登録または予約購入後、該当画面のスクリーンショットを添付し、公式X（@compileheart_vc）をフォローのうえ、指定ハッシュタグ「#ヴィリオン予約受付中」を付けてキャンペーン投稿を引用リポストすることで応募完了となる。応募期間は2026年5月1日（金）〜5月17日（日）まで。当選者にはキャンペーン終了後、Xのダイレクトメッセージにて連絡が届く。
※応募はお一人様1回限りとなります。
※詳細はゲーム公式X投稿および掲載画像をご確認ください。
●リリース情報
『Rebirth Code』
FRAM
7月2日発売
価格：￥1,980（税込）
発売元：エムファイブ
＜収録曲＞
01.Rebirth Code（ゲーム「Villion:Code」オープニングテーマ）
作詞･作曲･編曲：小野貴光
02.Echoes of Tomorrow（ゲーム「Villion:Code」エンディングテーマ）
作詞：FRAM 作曲･編曲：k-in
03. Rebirth Code（off Vocal）
04. Echoes of Tomorrow（off Vocal）
●作品情報
「Villion:Code」
ジャンル 学園RPG
発売日 2026年6月25日予定
機種 Nintendo Switch/ Nintendo Switch2 /
PlayStation®5 / PlayStation®4
CERO D（17歳以上対象） 権利表記
FACTORY/COMPILE HEART
＜FRAMプロフィール＞
宮城県気仙沼出身
専門学校在学時代からバンド活動をスタート
2022 年、株式会社アミュレートにソロシンガーとして所属。ゲーム・アニメソングの世界にも活躍の場
を広げている。
2024 年4月より、地元宮城県気仙沼市「みなと気仙沼大使」就任
©IDEA
©GAIA
関連リンク
FRAMオフィシャルサイト
https://framofficial.com/
『Villion:Code』公式サイト
https://www.compileheart.com/vc/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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