FRAM、6月25日発売予定の新作学園RPG『Villion:Code』のOPテーマ「Rebirth Code」＆EDテーマ「Echoes of Tomorrow」を収録したシングルを7月2日リリース決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

数々の金字塔タイトルを世に送り出した“岡田耕始（『女神転生』、『ペルソナ』シリーズなど）”企画プロデュースの新たな学園RPG『Villion:Code』（読み：ヴィリオンコード）のOPテーマ＆EDテーマをFRAMが担当。約1年ぶりのリリースとなる本作のジャケットは、“イラストレーター・イリヤ・クブシノブ（『バースデー・ワンダーランド』、『攻殻機動隊 SAC_2045』など）“がキャラクターデザインを担当した『Villion:Code』のメインビジュアルを使用した表1と、撮りおろし写真を使用したデザインの表4。作品ファンもFRAMファンも、どちらも楽しめるリバーシブル仕様となっている。

『Villion:Code』公式サイトではFRAMのコメントも掲載中。あわせて、ぜひチェックしてほしい。

https://www.compileheart.com/vc/sound/

また、FRAMのサイン色紙およびノベルティセットが当たる、ウィッシュリスト登録・予約購入キャンペーンをGW期間にあわせて開催。対象ストアにてウィッシュリスト登録または予約購入後、該当画面のスクリーンショットを添付し、公式X（@compileheart_vc）をフォローのうえ、指定ハッシュタグ「#ヴィリオン予約受付中」を付けてキャンペーン投稿を引用リポストすることで応募完了となる。応募期間は2026年5月1日（金）〜5月17日（日）まで。当選者にはキャンペーン終了後、Xのダイレクトメッセージにて連絡が届く。

※応募はお一人様1回限りとなります。

※詳細はゲーム公式X投稿および掲載画像をご確認ください。

●リリース情報

『Rebirth Code』

FRAM

7月2日発売



価格：￥1,980（税込）

発売元：エムファイブ

＜収録曲＞

01.Rebirth Code（ゲーム「Villion:Code」オープニングテーマ）

作詞･作曲･編曲：小野貴光

02.Echoes of Tomorrow（ゲーム「Villion:Code」エンディングテーマ）

作詞：FRAM 作曲･編曲：k-in

03. Rebirth Code（off Vocal）

04. Echoes of Tomorrow（off Vocal）

●作品情報

「Villion:Code」

ジャンル 学園RPG

発売日 2026年6月25日予定

機種 Nintendo Switch/ Nintendo Switch2 /

PlayStation®5 / PlayStation®4

CERO D（17歳以上対象） 権利表記

FACTORY/COMPILE HEART

＜FRAMプロフィール＞

宮城県気仙沼出身

専門学校在学時代からバンド活動をスタート

2022 年、株式会社アミュレートにソロシンガーとして所属。ゲーム・アニメソングの世界にも活躍の場

を広げている。

2024 年4月より、地元宮城県気仙沼市「みなと気仙沼大使」就任

©IDEA

©GAIA

関連リンク

FRAMオフィシャルサイト

https://framofficial.com/

『Villion:Code』公式サイト

https://www.compileheart.com/vc/