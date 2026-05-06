あす5月7日（木）よる7時〜8時54分 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は、「空港税関&国税局！隠された真実を探し出せSP」。見どころをご紹介！

■カナダから来たアジア好きの夫婦 機械で検知できない密輸品とは!?

水際で違法な物品の密輸を防ぐ「空港税関」。木村昴演じる監視官と田中美久演じる係員の前に現れたのはカナダから来た夫婦。パスポートで渡航歴を確認するとアジアへの旅行が多く、荷物も中国や韓国で買ったお土産が詰まっている。

落ち着きのない雰囲気から何かを感じた木村は、荷物を一つ一つ確認していく。兵馬俑のフィギュア、文鎮、カラーコンタクト、韓国コスメ…どれも違法なものは見つからず手詰まりの税関職員。薬物を検知できる機械で検査をしても反応なし。ついに空振りかと思われたその時！「こんなモノ…日本に持ち込ませるワケにはいきません！」田中係員が見つけた「ある物」とは!?

■おじいちゃんと孫の2人組 前代未聞の密輸手口を見破れるか？

ここで登場するのは石田ひかり演じる石田上席監視官。エレガントなオーラをまとい、さりげなく田中係員の身だしなみを整える余裕を見せる。木村も憧れの先輩の登場に胸躍る様子だが、ここで通報が入る。

検査レーンにいたのはシンガポールから来たおじいちゃんと孫の2人組。おじいちゃんは初めての海外旅行で落ち着かない様子。日本には医療ツーリズムの一環で人間ドックを受けるためにやってきたという。カップ麺やコーヒー豆など、怪しそうな荷物もあり石田が細かく見ていくが、違法なものは出てこない。

違法な薬物を検知できる検査を行うと、なんと反応アリ。ただ、どこに隠されているかが分からない。検査に時間がかかり相手もイライラしている様子だが、落ち着いて確認する石田。果たして、どんな方法で密輸しようとしていたのか？

石田の決めゼリフには野田クリスタル（マヂカルラブリー）が嫉妬…!? 篠原涼子・中村倫也・神木隆之介も突破に挑む！初登場の篠原は、まさかの解答に一同爆笑!? 神木がいきなり真実に近づく！

■人気アイドルプロデューサーの裏の顔 隠された税逃れの証拠を見つけ出せ

今回「突破国税局」が相手にするのは、人気アイドルグループの仕掛人であるプロデューサーの男。レインボー演じる調査官もライブに潜入し、早速プロデューサーの様子を伺う。

去年の申告額と、実際に目で見ながら計算した売上に大きな差があることから、税逃れのための過少申告があったと調査官2人は確信。プロデューサーの男のあとを追う。

男が入っていったのは自宅ではない住所にある一軒家。だが、名義が男の名前になっていた。ここには男の両親が住んでいるという。国税局はこの建物を含め、男の自宅・事務所の一斉調査を実行。隅々まで調べていくがすぐには税逃れの証拠は出てこない。自信満々の男に対し、焦りも出てくるレインボー演じる調査官。

一体どこに所得を隠しているのか!? ジャンボたかお（レインボー）の「あのセリフ」が今回も炸裂！

■今井翼が突破刑事に登場！暗躍する指示役の男 強盗集団を追い詰めろ

今回は突破交番特別編の「突破刑事（デカ）」。今井翼が「特捜のホーク」として特別参戦！

事件は閑静な住宅街で発生。金品の場所を短時間で確実に聞き出すため、あえて在宅中を狙う緊縛強盗。ターゲットとなった夫婦は身動きの自由を奪われ、金品を強奪されてしまう。

通報を受け現場に急行する刑事たち。息の合った連携プレーで実行犯を数名確保したが、そのうち一人が興奮状態のままマンションの廊下で女性を人質に。狭い通路で正面からしか近づくことができない状況。無事に人質を救出し、犯人を確保した方法とは!?

■刃物を持った相手に対し丸腰の刑事…この大ピンチを突破せよ

強盗の実行犯を確保することには成功したが、指示役の人物には未だ接触できずにいた刑事たち。少ない手がかりからなんとか居場所を突き止めた今井刑事だったが、犯人と交戦中に警棒を落とされ、丸腰の状態で刃物を持った犯人と対峙することに。絶体絶命の今井、この危機を突破した方法とは!?

中村も思わず「力入れすぎじゃないですか」と感動するアクションシーンの数々。今井の体を張った演技にも注目だ。

再現ドラマ・スタジオどちらも豪華俳優陣が登場する2時間スペシャル。隠された真実を探し出し、絶体絶命の危機から突破できるのか？