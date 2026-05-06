5月5日、元モーニング娘。でタレントの辻希美がYouTubeチャンネルに、『【クマ取り】術前〜術後のダウンタイム9日間の記録』と題した15分ほどの動画を投稿した。自身の美容整形の様子を赤裸々に明かした辻だが、一方で心配の声も上がっている。

「辻さんは動画の冒頭、『なんとですね、今日今からこのクマを取りに行ってまいります！』と意気揚々とコメントし、施術を受けると明かしたのです。更に動画では、施術以降の様子を、1日刻みで記録。時にはすっぴん姿を撮影し、手術の影響を事細かにレポートしていました。

これまでにも家庭のことや、時には自身の出産の様子を明かしてきた辻さん。オシドリ夫婦と称される、夫の杉浦太陽さんとの関係や、インフルエンサーとして活躍している娘の希空（のあ）さんらとのやり取りが人気を博しています。今回もそうした、飾らないプライベートを公開する彼女なりのスタイルで、美容手術についてレビューしたのです」（芸能記者）

ダウンタイム中には、目が充血したり目ヤニが出たりといった異変もあったようだが、徐々に快方に向かっていく過程が明らかになった。一方、“ギャルママ”のイメージが強い辻の、ある意外な一面に驚くファンも多かったようだ。

動画のコメント欄では《絶対カラコンない方がいい！》《やっぱり裸眼メイクが好きですー》という声が並んだのだ。

「これまでもほぼノーメイクに見える姿で動画を撮ることはありましたが、それでもカラーコンタクトをつけていることが多かった辻さん。これには、自身がカラーコンタクトのブランドをプロデュースしていることも影響しているのかもしれません。

しかし、今回は目元の施術ということもあってか、カラコンをつけていない日もあったようでした。この新鮮な彼女の姿には、好印象を持つ人が多かったようです」（同前）

辻が自身のカラコンブランド『とりーてぃー』を始めた際には、カラコンへの強い思いをこうコメントしていた。

「私自身四六時中カラコン生活をしていて、もうカラコン無しでは自分じゃない！と思うほど、自分を変身させてくれて、自信をもたせてくれるアイテムだと思ってます！」

だが、今回の動画で皮肉にも“カラコンなし”の魅力が伝わってしまったようだ。動画の途中からはまたカラコンを着用しているようにも見えたが、ファンとしては意外な一面を知れた貴重な投稿となったようだ。