歌手で女優の酒井法子（55）が6日、自身のインスタグラムを更新。2、3日に日本武道館で行われた小泉今日子（60）の還暦記念ライブ「KK60〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」を訪れたことを報告した。

「kk60 KYOKO KOIZUMI TOUR2026 コイズミ記念館にも 伺って参りました」と小泉の還暦記念ライブを訪れたことを報告。「初めてのキョンキョンのコンサート アイドル全盛期時代も勿論大好きだったし 今の小泉今日子さんのかっこよさを今回、初武道館2day'sという記念すべき日に堪能致しました」とつづった。

「あのキョンキョンも還暦と言う節目の年を迎えられ、ステージは赤を基調に武道館の真ん中に設営されていて、お客様が360度超満員大入 始まる前から空中DJブースでは高木完さんがDJをしていて オープニングに忌野清志郎さんの『イマジン』を流して始まりました」と回顧。「この日は、なんと意図せず清志郎さんのご命日だったそうです」としつつ「不思議な素敵なシンクロで始まって ビューティフルネームのカバーから歌いだされて やはりお洒落番長キョンキョンだなぁとしみじみ。お衣装もスタイリッシュで 余計なものは、全然なくて 自然体なのに、それがめっちゃかっこいい」と記した。

「歌もすんばらしくて、ツアーでめっちゃ回ってきた疲れも全く感じさせず、益々進化なさっている 歌声にやっばりキョンキョンは最強のアイドルなんだと深く感じ入りました」と酒井。小泉のヒット曲を並べ「この辺りの楽曲は生で聴けるなんて生きていてよかった。あの頃の私に教えてあげたい。いつか、生のキョンキョン見れるし 聴ける日がくるよって。めちゃくちゃよかったし。かっこよ過ぎました 親衛隊の皆様もとっても素敵でした」と感激しきり。

さらに「あ。自慢していい？」とニヤリ。「なんとお隣に木村カエラさんがいらしてわざわざご挨拶してくださり 美人過ぎて気づけなかったけど 本当に綺麗で素敵な方でした」とまさかの人気ミュージシャンと隣の席だったことも告白。「キョンキョン有難う御座います」とつづった。

小泉のライブを巡っては往年のアイドルたちの数々がライブ参加を明かす投稿をしている。