ママ友が「コストコ再販店」で、リンツのチョコを“1粒105円”で買ったとのこと。コストコより高い「違法転売」のように感じますが、問題ありませんか？“年会費を払うよりお得”なのでしょうか？

いわゆる「コストコ再販店」は違法ではない

いわゆるコストコ再販店とは、コストコで仕入れた商品を一般消費者に販売する店舗やオンラインショップを指します。会員制のコストコ商品を非会員でも購入できる点が特徴ですが、このような再販は違法なのでしょうか。

一見、転売行為のようですが、実は転売という行為全てが違法になるわけではなく、一定の範囲であれば需要と供給を背景とした一般的なビジネス手法と認められています。ただし、以下の行為はコストコの商品に限らず、不正転売となる恐れがあります。



・古物営業法違反に当たる場合

・違法な製品を転売した場合

・偽造品や模倣品を転売した場合

・著作権侵害に該当する場合

・チケット不正転売禁止法違反に当たる場合

・薬機法違反、酒税法違反に当たる場合

つまり、これらに該当しない限り、コストコ再販店自体に違法性はないと考えられます。また、コストコも再販業者の利用に触れており、一定の再販行為は認められているようです。



「コストコ公認」や「コストコ再販店」をうたうことはできない

しかしながら、転売自体に違法性が無くとも、商標については厳格なルールが定められています。

コストコホールセールジャパン株式会社は、2024年1月24日に公表した「商標利用に関する注意喚起」で、コストコの商品を再販する場合でも、ロゴや名称などの商標はガイドラインに沿って適切に使用する必要があると、再販事業者に対しルールを明確に示しています。

そのため、コストコ公認やコストコ再販店といった表現が使われていても、あくまで独立した事業者による販売であり、コストコから公式に認可されているわけではないといえそうです。



「コストコ再販店」は割高？ いくら以上買う場合は年会費を払った方がお得？

掲題のママ友が購入した商品のように、コストコ再販店はコストコ公式と比べて割高になる傾向があるようです。これは、仕入原価に各種経費が上乗せされるためと考えられます。しかしながら、非会員でも利用できることや、少量から購入できること、遠方の店舗に行く手間が省けることなどから、再販店は割高でも人気があるようです。

本来の価格で購入できるコストコを利用するには、年会費を支払う必要があり、例えばゴールドスター会員であれば年会費5280円がかかります。

例として「リンツ リンドール ゴールド アソート 600グラム」で比較すると、コストコ公式では3998円（1粒あたり83円）、再販店では4999円（1粒あたり約105円）で、その差は約1001円となります。

この差額で年会費5280円を割ると約5回分に相当するため、単純計算で年間6箱以上購入する場合はコストコ会員として直接購入したほうが割安になるでしょう。



まとめ

コストコ再販店は、コストコで仕入れた商品を一般消費者に販売する仕組みであり、その業態自体は違法ではありません。ただし、コストコの名称を公認などとうたうことは認められていません。また、価格面では再販店はコストコ公式より割高になる傾向がありますが、年会費が不要で少量購入ができる点などから一定の需要があるようです。

掲題のケースであれば、年間6箱以上購入する場合はコストコ会員のほうが割安になる可能性があります。



出典

コストコホールセールジャパン株式会社 利用約款

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー